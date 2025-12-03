AKB48、NHK紅白出演決定！OG・前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜ら8名も集結 | RBB TODAY

2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にAKB48が紅組歌手として出場する。今年の紅白には現役メンバーに加えて、20周年を記念し8名の卒業メンバーが出演する。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃が紅白のステージに集結する。

AKB48は2005年に活動を開始し、今年12月8日に20周年を迎える。OGメンバーは現役メンバーと共にスペシャルヒットメドレーを披露する予定だ。

第76回NHK紅白歌合戦のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」だ。時代を超えてつながるAKB48の20周年スペシャルステージとなる。なおAKB48は2019年の第70回以来、13回目の出場となる。第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分まで放送される。