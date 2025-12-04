SKE48・入内嶋涼、ランジェリー姿の妖艶なバックショット！セクシーな1st写真集裏表紙が公開 | RBB TODAY

12月24日に発売されるSKE48入内嶋涼の1st写真集『さやけき光』（白夜書房）の裏表紙と封入ポストカード8種が公開された。

裏表紙カバーは通常版とセブンネット限定版の2種類。通常版は黒のランジェリーを着用したホテル洗面台での全身カットで、表紙の顔の寄りの写真とは対照的な1枚となっている。セブンネット限定版は快晴のプールサイドでの笑顔のカットで、表紙の夕暮れ時のムーディーな写真とは雰囲気の異なる仕上がりだ。

（セブンネット限定版裏表紙）SKE48・入内嶋涼1st写真集『さやけき光』撮影/時永大吾（C）ゼスト

封入ポストカード8枚の公開にともない、新たな衣装カットも明らかになった。ピンクのTシャツにスポーティーなランジェリー姿、ロケの道中に立ち寄った「ハブ」のお店でのオフショット、鮮やかな赤のランジェリーカットなどの内容となっている。

予約会イベントに続き、写真集のお渡し会イベントの日程・詳細も発表された。発売日当日の12月24日には名古屋・星野書店近鉄パッセ店にて、12月27日には東京・書泉グランデ、12月28日には名古屋・星野書店近鉄パッセ店にて開催される。

入内嶋は「今回解禁されたカットは、今までで一番私の色々な表情や雰囲気を一気に見ることができていると思います。初めて挑戦した衣装もあって、ファンの方からの感想がとても気になります!新たな一面の私を見て、もっともっと好きになってもらえますように。」とコメントしている。

入内嶋涼は神奈川県出身の26歳。2018年12月9日に9期生としてSKE48に加入し、現在Team Sに在籍している。2024年にリリースされた33rdシングル『告白心拍数』で初の選抜入りを果たした。ニックネームは「さあや」。