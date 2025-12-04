aespa・ウィンター、ふわふわ“白ウサギ”に変身！反則級の可愛さにファン悶絶「萌えキュン」【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのウィンターが、キュートな魅力でファンの心を掴んだ。

ウィンターは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのファートップスにウサギの被り物を合わせたウィンターの姿が収められている。ふわふわした素材感のスタイリングは、ウィンター特有のラブリーな魅力を引き立て、ファンの心を射止めた。

ウィンターはウインクや舌ペロなど愛らしい表情を披露し、可愛さと小悪魔感を兼ね備えたビジュアルで視線を奪った。

投稿を見たファンからは「可愛すぎて息止まる」「このウサギ飼いたい…」「萌えキュン」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウィンターInstagram）

なお、ウィンターが所属するaespaは、11月28・29日（現地時間）に香港・カイタックスタジアムで開催された音楽授賞式「2025 MAMA AWARDS」で「BEST CHOREOGRAPHY」「BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP」「BEST FEMALE GROUP」「FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10」の4冠を達成した。

年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場も決定している。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

■【写真】ウィンター、ベッドの上で“あーん”

■【写真】「透明感すご」ウィンターの白ミニワンピ姿

■【写真】ウィンター、シースルー姿で大人の色気