藤井サチ、ランジェリー姿に初挑戦！初フォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』発売決定 | RBB TODAY

2026年1月28日、モデルやコメンテーターとして活動する藤井サチが、初のフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）を発売する。

同作では、トレーニングで鍛えた体や、今回初めて挑戦したランジェリー姿を収録。美容好きで知られる藤井の毎日メークや愛用スキンケアなどのビューティコンテンツに加え、普段の様子を収めたチェキ写真や100問100答など、プライベートな一面も公開される。

(左)通常版表紙 ／ (右)電子版表紙

計3万字に及ぶロングインタビューでは、「消えてしまいたい」と思った幼少期の孤独や、10代で経験した鬱・摂食障害など、これまでの葛藤について語っている。藤井は「『雨のち、サチ。』は、今まで話してこなかった私の胸の内を、思いきって全部書いた本です」とコメント。「今回の撮影はいろんな意味で、本当に全力で挑みました。心も体もさらけ出しすぎて、『これ大丈夫!?』って自分で焦るくらい(笑)」と撮影を振り返った。

「恋愛のことも、体のことも、しんどかった時のことも、胸の奥にしまっていた気持ちをようやく言葉にできました。もちろん、カラダ作りや美容の話もいっぱい!普段のケアや、私が信頼しているサロンのことも全部入れています」と内容について説明している。また、2025年に結婚を発表した藤井の結婚インタビューも収録。夫婦での初撮影を行い、過去の恋愛や結婚に至るまでの経緯を取材しているほか、結婚式レポートとしてドレスや会場のこだわり、当日の様子も掲載される。

撮影／花盛友里

また藤井は「今回、私にとって大きな節目となった結婚についても書きました。結婚に向き合う中で見えた不安や覚悟、夫との関係の話、そして、式の細部にまでこだわり抜いた理由。『家族になるってどういうことだろう?』そんな想いも正直に綴っています」と語った。

さらに「心が痛かったことも、迷ったことも、その先で見えた小さな光も、飾らずに書きました。きっと、こんな形の本はおそらく最初で最後。だからこそ、読んでくれた人が"また何度でも読み返したい"と思える一冊にしたい、そんな気持ちで作りました」と思いを込め、「気持ちが前向きになれずモチベを上げたいとき、人生に迷ったとき、ふと孤独を感じたとき、そっと手に取ってもらえたら嬉しいです」とメッセージを送っている。

同日発売の電子版では、通常版未収録の限定40ページが特典として付与される。

刊行を記念し、書店お渡し会イベントが1月31日に都内某所で開催される。イベント限定特典などの詳細は藤井サチ公式SNSにて発表予定。

藤井は東京都出身の28歳。2012年に『Seventeen』でデビュー後、『ViVi』を経て現在は『CLASSY.』を中心にモデルとして活動するほか、情報番組のコメンテーターなども務める。YouTubeチャンネル『サッチャンネル』では美容や日々のトレーニング、vlogなどを発信中。2025年に結婚を発表した。