35歳・高橋凛、大人の色気が漂うグラビア！ランジェリーまとって“圧巻バスト”披露 | RBB TODAY

35歳・高橋凛、大人の色気が漂うグラビア！ランジェリーまとって“圧巻バスト”披露

高橋凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
　2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、高橋凛が登場。今回、誌面カットが公開された。


　35歳を迎えた今もグラビア界で活躍を続けている高橋が6ページにわたるグラビアを披露した。到着した誌面カットでは、淡いピンクのランジェリーを身にまとい、和室でしっとりとしたポーズを決める全身ショットや、潤んだ瞳でこちらを見つめる接写など、大人の色気が漂う姿が写し出されている。

　本人が「この1年、トレーニングを特に頑張ってきた」というだけあって、今まで以上に研ぎ澄まされたプロポーションをみせている。インタビューでは食事についての注意点や、今後挑戦していきたい仕事についても語った。

　高橋は新潟県出身の35歳。身長160センチ、B91W58H90。グラビアアイドル、女優として活躍している。2022年、那須川天心と武尊が対戦した「THE MATCH 2022」でラウンドガールを務め注目を集めた。高橋凛official photo book『organic beauty』を2026年2月15日より発売予定。


“令和の三十路グラドル”高橋凛の鍛え上げられた美ボディを堪能！『sabra』で肉体改造ビフォーアフターを公開 | RBB TODAY
画像
高橋凛は徹底した肉体改造でシャープなボディを披露し、グラビアやコンテストで活躍している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/03/232717.html続きを読む »

高橋凛、憧れは橋本マナミ！32歳の大人の色気は必見 | RBB TODAY
画像
　モデルの高橋凛が本日21日発売の『FLASH』（光文社）に登場。自慢の美ボディを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/21/206629.html続きを読む »
