35歳・高橋凛、大人の色気が漂うグラビア！ランジェリーまとって“圧巻バスト”披露 | RBB TODAY

2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、高橋凛が登場。今回、誌面カットが公開された。

35歳を迎えた今もグラビア界で活躍を続けている高橋が6ページにわたるグラビアを披露した。到着した誌面カットでは、淡いピンクのランジェリーを身にまとい、和室でしっとりとしたポーズを決める全身ショットや、潤んだ瞳でこちらを見つめる接写など、大人の色気が漂う姿が写し出されている。

高橋凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

本人が「この1年、トレーニングを特に頑張ってきた」というだけあって、今まで以上に研ぎ澄まされたプロポーションをみせている。インタビューでは食事についての注意点や、今後挑戦していきたい仕事についても語った。

高橋は新潟県出身の35歳。身長160センチ、B91W58H90。グラビアアイドル、女優として活躍している。2022年、那須川天心と武尊が対戦した「THE MATCH 2022」でラウンドガールを務め注目を集めた。高橋凛official photo book『organic beauty』を2026年2月15日より発売予定。