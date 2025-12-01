SKE48・入内嶋涼、奄美大島で撮影したセクシーショット！1st写真集の表紙＆タイトルが公開 | RBB TODAY

12月24日に発売されるSKE48・入内嶋涼の1st写真集のタイトルと表紙ビジュアル、帯コメントが公開された 。

2018年12月にSKE48の9期生として加入してから7年。入内嶋にとって夢の一つだった1st写真集が刊行となる。タイトルは『さやけき光』に決定した。これは入内嶋の名前「涼（さやか）」を連想させ、「明るい」「すがすがしい」という意味を持つ「さやけき」を含んだタイトルとなっている。

（通常版帯なし）SKE48・入内嶋涼1st写真集『さやけき光』撮影/時永大吾（C）ゼスト

あわせて公開された表紙カバーは2種類。通常版は、自然豊かな鹿児島県・奄美大島で撮影されたもの。咲いている花を髪飾りのように付けた入内嶋の顔がアップになっており、ナチュラルな魅力あふれるインパクト大の1枚だ。セブンネット限定版は、夕焼けの防波堤で撮影された美しいカットが採用された。この撮影直前、現場は突然の豪雨に見舞われ夕景の撮影が危ぶまれたが、撮影場所に向かうトンネルを抜けると素晴らしい夕焼けが広がっていたという。日没間際のマジックアワーに撮られた、幻想的な瞬間が収められている。

刊行記念イベントとして、予約会が11月28日に東京・書泉ブックタワー秋葉原で、11月30日には名古屋・星野書店近鉄パッセ店（13時／16時の2部制）で開催される。また、写真集刊行決定記念としてSHOWROOM配信が12月10日20時、および12月19日21時に行われる予定だ。

入内嶋は 「ついにタイトルと帯コメントが発表されました！ どちらも素敵な言葉をいただけて、すごく嬉しいです！ 『さやけき光』は、私の名前を連想するのはもちろん、“さやけき”の意味が、小さい頃からよく言われてきた言葉だと思い出し、たくさんの候補の中から運命を感じ、選ばせていただきました。表紙から中身、裏表紙までびっしりと“入内嶋涼”がどういう人物か、みなさんにより知っていただけるかなと思います！ この写真集を見てくださった方の『さやけき光』になれますように。」とコメントを寄せている。