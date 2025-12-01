 #2i2・奥ゆい、ベトナム・ダナンで“旅するグラビア”！Tバックランジェリー姿も収録した1st写真集が発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

#2i2・奥ゆい、ベトナム・ダナンで“旅するグラビア”！Tバックランジェリー姿も収録した1st写真集が発売決定

エンタメ グラビア
注目記事
『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
  • 『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　3月25日、アイドルグループ#2i2のメンバー奥ゆいの1st写真集（KADOKAWA）が発売される。


【デジタル限定】奥ゆい写真集「吹き飛ばせ！」 週プレ PHOTO BOOK
￥880
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

【Amazon.co.jp 限定】奥ゆい 1st写真集 (特典:限定絵柄ブロマイド付き)
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　撮影はカメラマンの横山マサト氏が担当。ベトナム・ダナンを舞台に、近代的な街並みと伝統が共存する風景の中でロケが行われた。本作のテーマは「旅するグラビア」。黒髪での清楚な姿と、金髪での大胆な瞬間が共存する一冊となっている。

『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　誌面には、街歩きで見せるナチュラルな笑顔や、開放的なプールサイドでの幻想的なシーン、駆け出したくなるような海でのカットなどを収録。さらに、大胆さと妖艶さを感じさせるランジェリーショットも収められている。

『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA
『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　写真集の発売を記念したイベントも決定しており、4月11日にオンラインサイン会と、書泉ブックタワー（東京・秋葉原）でのお渡し会が同日開催される予定だ。イベントの受付は、12月2日18時より開始となる。

『奥ゆい 1st写真集（仮）』（C）KADOKAWA

　また、Amazon、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、1冊購入ごとに各法人限定絵柄のブロマイド（全3種）が特典としてプレゼントされる（なくなり次第終了）。

　奥は「この写真集の一番の見所は、金髪の私と黒髪の私を両方楽しめるところだと思います!深夜から朝までの金髪での撮影は海でドラムを叩いたり、お酒を持っての撮影も!最後は撮影中に髪を染めて黒髪になって奥ゆい人生初海外!ベトナムのダナンへ!ベトナムにずっと行ってみたかったから行く事が出来て本当に嬉しかった~!奥ゆいらしいカットもドキドキするような大人なカットも全部まとめて楽しんでくれたら嬉しいです!」とコメントしている。


#2i2・奥ゆい、“ギャル”になりきり！ビキニ姿のセクシーショット公開 | RBB TODAY
画像
奥ゆいが初グラビア出演し、セクシーな挑発や明るさを披露。アイドル以外の魅力を発信している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/24/238552.html続きを読む »

#2i2・奥ゆい、ステージでは見られない可愛い素顔！ビキニ姿で「ヤングアニマルWeb」初登場 | RBB TODAY
画像
#2i2解散前の奥ゆいが初グラビアに挑戦、等身大の素顔を公開し貴重な個人活動となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/27/233946.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top