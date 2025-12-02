ミスFLASH2025・丸山りさ、サンタ風ビキニでクリスマスグラビア！ | RBB TODAY

2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、ミスFLASH2025の卒業グラビア第1弾として、丸山りさが登場した。

「クリスマスを好きな人と過ごしたことがなくて」という彼女が、理想のクリスマスデートを再現したグラビアを披露している。サンタ姿でとびきりの笑顔を見せたり、年の瀬にふさわしい華やかな仕上がりになっている。インタビューでは、幼少期の天才エピソードや恋人に求める条件などについて語っている。

丸山は岐阜県出身の25歳。身長158センチ、B90(G)W58H90。撮影会での神対応が人気の秘訣で、グランプリ受賞前は撮影会を年間330日こなしていた。2024年には「ミスEXMAX24」グランプリを受賞した。