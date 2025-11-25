 SKE48・入内嶋涼、ランジェリー姿の無防備な「歯磨き」ショット公開！ | RBB TODAY
SKE48・入内嶋涼、ランジェリー姿の無防備な「歯磨き」ショット公開！

SKE48・入内嶋涼1st写真集『(タイトル未定)』撮影/時永大吾（C）ゼスト
　12月24日、SKE48入内嶋涼の1st写真集（白夜書房）が発売される。今回は同作の発売に先立ち、生き物好きな彼女が一番好きな「カブトムシ」との2ショットと、メガネ姿で歯を磨くランジェリーカットの2枚が先行公開された。

　奄美大島での撮影で、自然溢れるロケ地で入内嶋がリクエストしたのは「カブトムシ探し」だった。虫取り網を片手に、草木生い茂る中で見つけた「アマミコカブト」との2ショットが実現。もう1枚は起床後メガネをかけたまま歯磨きをする、リラックスした姿のランジェリーカット。どちらも写真集本編で彼女の素の部分が垣間見えるシーンになっている。

　現在、11月28日に東京・書泉ブックタワー秋葉原、11月30日に名古屋・星野書店近鉄パッセ店で開催される写真集の予約会も受付中だ。東京での予約会の受付期限は、本日11月25日23時59分までとなっている。同作は定価3300円、A4判124ページで、特製ポストカード1枚封入（全8種）の特典付き。通常版とセブンネット限定カバー版が用意されている。

　入内嶋は「写真集が発売決定するずっと前から思っていた、『大好きなカブトムシと一緒に撮影する』という夢が今回叶いました！とにかく可愛くてたまらなくて、生き物と触れ合っているときにしか見られないような表情をしていると思います！メガネで歯磨きしているカットは、珍しい自然なスタイリングで、特にお気に入りの一枚です！」とコメントしている。


