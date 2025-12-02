 都丸紗也華＆都丸亜華梨、“姉妹初”となる写真集が発売決定！大胆Tバックの先行カットも公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
都丸紗也華＆都丸亜華梨、“姉妹初”となる写真集が発売決定！大胆Tバックの先行カットも公開

エンタメ グラビア
撮影●Takeo Dec. ヘアメイク●田森春菜、加藤怜奈(ともに JULLY) スタイリング●KAN コーディネート●HANGOUT creation
　2026年1月28日、グラビアアイドルの都丸紗也華と都丸亜華梨による姉妹初の写真集（扶桑社）が発売される。


　同作は宮古島を舞台に撮影され、姉の都丸紗也華のしなやかな大人の色香と、妹の都丸亜華梨の透明感あふれる初々しさが交錯する内容となっている。二人の自然体でリラックスした表情や、姉妹ならではの距離感ゼロの密着カットなど、珠玉のカットを多数収録した。撮影を担当したのは、グラビア界の第一線で活躍するトップカメラマンの一人、Takeo Dec.氏。姉妹の魅力が200%詰まった、ファン必携の永久保存版となっている。

　今回、同作の中から宮古島のエメラルドグリーンの海と白い砂浜を背景に、姉の都丸紗也華が赤、妹の都丸亜華梨が青のTバック水着を着て大胆に佇むインパクト抜群なアザーカットが先行公開された。都丸紗也華にとっては「姉妹共演」写真集として“初”、都丸亜華梨にとっては紙媒体での“初”写真集という、文字通り「初めて尽くし」の一作となる。

　都丸紗也華は群馬県生まれの29歳。T157B88W58H84。今後の出演作にゲーム『ハムコイーハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』(今冬リリース予定)がある。都丸亜華梨は群馬県生まれの24歳。T157B89W62H89。都丸紗也華の実妹で、姉と同じくグラビアを中心に活躍中。


《アルファ村上》

