女優・尾碕真花、素のままの姿盛りだくさんな2nd写真集！カバーカットが公開に | RBB TODAY

12月12日に発売される尾碕真花のセカンド写真集のタイトルが『わー!!!』（東京ニュース通信社）に決定し、カバー表紙が公開された。

尾碕は2025年1月期にドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」(MBS)で連続ドラマ初主演を経験し、7月期には「シンデレラ クロゼット」(TBS系/Netflixで配信中)、「明日はもっと、いい日になる」(フジテレビ系)の2つのドラマに出演するなど女優として活躍している。

撮影を担当したのは、映画監督・写真家として活躍中の枝優花。2人はドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」の演者と監督として出会い、意気投合した。尾碕本人は「私の性質をよく知る枝さんのおかげでひたすらに楽しく、極限まで素のままの尾碕を引き出していただいてます」と語っている。食べて飲んで笑って……尾碕真花の素のままの姿“しかない”1冊が完成した。

尾碕真花セカンド写真集「わー!!!」通常版（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花

カバー表紙に選ばれたカットは、枝優花を含むスタッフ一同が「尾碕らしい! 最高に楽しんでいる時の笑い方!」と満場一致となったカットだ。ありのままの姿を追求することをテーマとした同写真集に相応しい1枚が採用された。一方、Amazonと楽天ブックスで購入できる限定表紙版には、シャワーに打たれながら、メイクもヘアセットもしていない姿でこちらをまっすぐ見つめるカットが採用された。

尾碕真花セカンド写真集「わー!!!」通常版・カバー裏表紙（東京ニュース通信社刊） 撮影／枝優花

尾碕真花セカンド写真集「わー!!!」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード

同時に公開されたカバー裏表紙には、同作のテーマを象徴する自然体なカットが採用。同写真集は、尾碕の「素のまま」の姿に焦点を当てて構成されている。食事シーンや街中でのスナップ、夕暮れ時の佇まい、ふとした瞬間の真剣な表情など、作為のないありのままの姿が記録されている。同作では“オールフィルム”で撮影されたということ。カラーネガフィルム「FUJIFILM400」「写ルンです」「instaxチェキ」を使用し、フィルムの質感と枝優花の撮る世界観が最高にマッチした1冊が生まれた。

尾碕真花セカンド写真集「わー!!!」イベント限定ポストカード

尾碕真花セカンド写真集「わー!!!」イベント限定ポストカード

尾碕真花セカンド写真集「わー!!!」イベント限定ポストカード

さらに同作の発売を記念して、12月14日にお渡し会およびトークショーを実施する。開催日は12月14日で、イベント1のお渡し会は13時開始、イベント2の尾碕真花×枝優花トークショーは第1部が18時30分開始、第2部が19時45分開始となる。対象店舗は六本木蔦屋書店だ。お渡し会では、1冊券で尾碕から商品1冊お渡し、3冊券で尾碕から商品1冊お渡し・ツーショットチェキ撮影1回・イベント限定ポストカード1枚(全5種・ランダム)、5冊券で尾碕から商品1冊お渡し・ツーショットチェキ撮影1回・イベント限定ポストカード5枚(全5種コンプリート)・尾碕ワンショットチェキにその場で宛名&サイン入れとなる。

購入者特典も決定している。特典内容1は限定表紙版で、対象店舗はAmazonと楽天ブックス。特典内容2は尾碕真花直筆サイン入り写真集で、対象店舗はセブンネットショッピング。特典内容3は尾碕真花ポストカード全2種類よりランダムで1枚で、対象店舗はローソンエンタテインメント(WEB・一部実店舗含む)となっている。