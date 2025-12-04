パフェ、サンデー、ミルフィーユまで！ジョナサン、「いちごのハーゲンダッツ」を使用したスイーツメニューを11日より販売 | RBB TODAY

ジョナサンは、12月11日よりハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームのいちごスイーツメニューを期間限定で販売する。

Jonathan’s meets ハーゲンダッツ

濃厚なハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームと甘酸っぱい国産フレッシュいちごを使ったパフェ、サンデー、ミルフィーユなど、華やかなラインアップを展開する。

目玉商品の「ハーゲンダッツといちごのジョナパフェDX」は1599円(税込1759円)。フレッシュいちごとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを贅沢に3個使用した究極のパフェだ。いちごゼリーやホイップが織りなす甘酸っぱいハーモニーを楽しめる、まるでタワーのようなデラックスな一品となっている。

「ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ」は1099円(税込1209円)。ハートカットしたフレッシュいちごが華やかな、王道のストロベリーパフェだ。季節の恵みと濃厚なアイスクリームが重なり合う至福のご褒美スイーツとなっている。パフェの中身は、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム、フレッシュいちご、ホイップクリーム、ラズベリーソース、コーンフレーク、スポンジケーキ、カスタードクリーム、ミックスベリー、いちごゼリー、アロエで構成される。

「ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー」は799円(税込879円)。とろける自家製なめらかプリンに、フレッシュないちごとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを組み合わせた、デザートのオールスターサンデーだ。

新商品の「ハーゲンダッツといちごのミルフィーユ」は799円(税込879円)。サクサクの香ばしいパイ生地で、フレッシュいちごとカスタードクリームをサンド。ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームと一緒に頬張れば、冷たさと香ばしさが口いっぱいに広がる。

「ハーゲンダッツ・ノセテミターノ」は599円(税込659円)。香ばしいバスクチーズケーキにハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをトッピング。濃厚×濃厚のリッチな味わいを楽しめる。

「ハーゲンダッツとヨーグルトのミニパルフェ」は499円(税込549円)。ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームと、さっぱりとしたヨーグルトを組み合わせた、食後にぴったりのミニパルフェだ。

「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム」は399円(税込439円)。ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをダブルで楽しめる。

販売期間は2025年12月11日から2026年2月4日まで。ジョナサン全店で販売する。モーニング時間帯(10時30分まで)を除く。販売期間は予定で、予告なく販売を終了する場合がある。一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がある。