「彫刻かと思った…」俳優パク・ボゴム、美しすぎる“横顔ライン”に思わずファン感嘆！【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、圧巻のビジュアルを披露した。

12月3日、パク・ボゴムは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、彼がモデルを務めるアウトドアブランドのダウンジャケットを着用し、屋外を背景にさまざまなポーズを取る姿が収められている。

中でもひときわ目を引くのは、パク・ボゴムの完璧な“横顔ライン”だ。横顔を見せ、遠くを見つめる姿からは、シャープな顎先からすっと伸びる鼻筋につながるラインが、まるで彫刻のような美しさを放っている。

写真を見たファンからは「本当に名品」「彫刻かと思った…」「なぜどんどんイケメンになるの？」「わぁ…ビジュアルがやばすぎる」といった感嘆の声が寄せられている。

なおパク・ボゴムは、12月6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催される「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」（「AAA 2025」）の俳優部門に出席することが決定している。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

