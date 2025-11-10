SKE48・入内嶋涼、夜のホテルでセクシーランジェリー！1st写真集が12月24日発売決定 | RBB TODAY

12月24日、SKE48・入内嶋涼が初の写真集が発売される。発売に先立ち、先行カットが公開された。

SKE48・入内嶋涼

入内嶋は2018年12月にSKE48の9期生として加入してから7年、夢の一つである写真集刊行が実現する。昨年2月末発売の『BUBKA』（白夜書房）での初水着に挑戦後、グラビアでも注目を集める入内嶋の魅力が詰まった一冊となっている。

SKE48・入内嶋涼1st写真集『(タイトル未定)』撮影/時永大吾（C）ゼスト

今回公開となった先行カットは、奄美大島で麦わら帽子を被って“ある生き物”を探しているシーン、夜のホテルでのセクシーな黒ランジェリーカット、江ノ島の水族館でのお土産屋さんでのカット、みなとみらいの遊園地での観覧車でのカットの4枚。今後、続々と新たなシーンのカットの公開を予定している。

撮影場所に選ばれたのは、鹿児島県奄美大島と自身の地元である神奈川県。自然溢れる奄美での海や原生林、プールなど開放感たっぷりの水着カットはもちろんのこと、ホテルでの初ランジェリーなど、これまで見たことのないセクシーショットも収録されている。

神奈川パートでは、SKE48に加入後、地元を離れ、名古屋を拠点に活動する入内嶋の原点である思い出の場所での撮影を敢行 。江ノ島の水族館や、みなとみらいの夜の遊園地など、メモリアルな場所を自らチョイスした。さらに、同作では入内嶋が大好きな動物と触れ合う写真も盛りだくさん。自然とこぼれる笑顔の表情にも要注目だ。

カバーは通常版の他に、セブンネットショッピング限定版の計2種類で展開。また、名古屋・東京で開催予定の予約会日程も発表された。さらに刊行記念イベントとして、11月11日21時から写真集刊行決定記念SHOWROOM配信を実施。予約会は11月28日に書泉ブックタワー秋葉原、11月30日に星野書店近鉄パッセ店で開催される。

入内嶋はコメントで「この度、1st写真集を発売させていただくことになりました！昨年に初めてグラビアを解禁して、ファンの方から褒めていただき、様々な雑誌でたくさんグラビアをさせていただきました。そこから新しく『写真集を出したい』という夢ができ、ファンの方からも『写真集ずっと待ってるよ！』と言っていただいていたので、今回発売させていただくことになり本当に嬉しいです。撮影場所やカットも全て私らしさ全開で、でも初めて見る姿もあったりと、ファンの方が最後まで見て楽しめるような写真集になっていると思います！たくさんの方に手に取っていただけますように。」と語っている。