藤﨑ゆみあ、1st写真集の表紙公開！ギリシャの世界遺産を背景に大人びた表情見せる | RBB TODAY

12月12日、俳優・藤﨑ゆみあの1st写真集（TVガイドMOOK）が発売される。今回、同作のタイトルが『FUJISAKI YUMIA』に決定し、表紙カットが公開された

表紙に採用されたのはギリシャ北西部に位置し、ユネスコ世界遺産にも登録されているメテオラ修道院群を背景に、強い太陽の光を浴びたインパクトのあるカット。17歳とは思えないほどの眼光鋭い大人びた表情を見せる一方で、あどけなさと透明感も携えている。対照的に裏表紙には、メテオラのふもとの街・カランバカを楽しそうに散策する笑顔の1枚が採用された。

藤﨑ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」（東京ニュース通信社刊）

写真集のタイトルは「藤﨑ゆみあファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』」に決定した。撮影中に見せた大胆な行動、ふと感じさせる大人びたオーラ、そして現地の食事や観光を心から楽しむ姿など、藤﨑ゆみあの「今」を嘘偽りなくすべて見られるという意味を込め、彼女の名前をシンプルに冠している。

写真集の帯には、第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督から、「10年後、この写真集にとんでもないプレミアがつくことを確信しています。是非彼女の船出を見守ってあげてください。」とのコメントが寄せられた。藤﨑はドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』でデビューを果たしたが、俳優として初参加した映画作品は藤井氏が監督した『パレード』であり、現在配信中で世界1位の快挙を成し遂げたNetflixシリーズドラマ『イクサガミ』では、藤井氏の演出のもとヒロイン・香月双葉を演じている。彼女の軌跡と成長を見守り続けてきた藤井監督ならではの、愛のあるメッセージとなった。

また、発売記念イベントの開催も決定している。新宿会場は12月14日13時から紀伊國屋書店新宿本店9Fイベントスペースにて行われ、参加券申込期間は11月5日17時から11月28日23時59分まで。渋谷会場は12月21日13時からSHIBUYA TSUTAYA特設イベントスペースにて開催され、参加券申込期間は11月5日17時から完売次第終了となる。

また、Amazonと楽天ブックスの対象店舗限定で、カレンダー付き限定版の発売も決定。商品名は「藤﨑ゆみあファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』カレンダー付き限定版」で、価格は5500円（本体5000円＋税10%）。通常版とは価格が異なり、カレンダーの有無以外は通常版と同じ内容となる。数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了となる。

さらに購入者特典として、セブンネットショッピングでは先着で「藤﨑ゆみあ直筆サイン入り写真集」を販売する。なお、直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性があり、こちらも在庫がなくなり次第終了となる。