 鈴木ふみ奈、隠しきれない大胆花ビキニで写真集アピール | RBB TODAY
鈴木ふみ奈、隠しきれない大胆花ビキニで写真集アピール

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　タレントの鈴木ふみ奈が27日、自身の公式インスタグラムを更新。9月25日に発売された最新写真集『GRACE』（日之出出版）の発売を記念したオンラインサイン会の開催を発表し、あわせて大胆なビキニショットを公開した。

　投稿された写真では、鈴木がホテルのベッドの上で、花びらをモチーフにした装飾が胸元にあしらわれた、露出度の高いビキニ姿を披露 。カメラを見つめ妖艶な表情を浮かべるカットや、満面の笑みを見せるカットで、豊満なボディラインを見せている 。　

　鈴木は「＜オンラインサイン会のお知らせ＞」と切り出し、「写真集『GRACE』の発売を記念して、10月30日(木)にオンラインサイン会を開催します」と告知。続けて「ベトナム・ダナンとホイアンで撮影した、15周年の集大成となる一冊です」と写真集を紹介した。

　イベントについては、「購入いただいた方のお名前と、私のサインを入れた写真集、さらに特別なメッセージ動画などの特典付きプランもご用意しました」と説明 。投稿は英語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）でも行われており、「海外からのご参加にも対応しています」と国内外のファンへ参加を呼びかけた 。　

　この投稿には「ふみ奈ちゃん究極セクシー」「眼‼福‼」「ふみにゃん可愛すぎる」「地球に生まれて良かったーー!!」など、称賛の声が寄せられている。


《平木昌宏》

