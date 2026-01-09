時東ぁみ、過去に口説かれた芸能人の実名を告白！ | RBB TODAY

ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』の初回が、1月6日よる11時より放送された。初回放送はABEMAにて無料見逃し配信も行われている。

同番組は、お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）とさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出すドキュメントバラエティ。思わず覗き見したくなる瞬間に切り込み、遠慮知らずのトークで展開していく。

初回では、看板企画「山本裕典、ホストになる。」の新章「最強カリスマ集団衝突編」がスタート。同企画は「イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？」を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に密着する。

「最強カリスマ集団衝突編」では、今回で5店舗目の挑戦となる山本が、“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、全国に展開するホストクラブブランド「エルコレ」内で、12年連続売上No.1を誇ってきた一方、今年に入って営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』で店舗改革に挑む。

実力派のエリートホストが集結しているものの、チームワークに欠けるという『Leo』。一致団結を目指す山本は、冷ややかな空気で迎えられながらも初回接客から指名を獲得し、姫（女性客）たちを全力で盛り上げる。店内ではほかのホストたちにも次々とシャンパンコールが入り、大盛況となった。

一方、あちこちでシャンパンコールに呼ばれ、ヘルプとして貢献しようと奮闘する山本だが、呼ばれた先の担当ホストからは「教わることはない」「喋ることないからコメントいらんよ」など、冷たい言葉を浴びせられる。歩み寄る気配すら見せないエリート集団の態度に、山本は「俺がなんで我慢しなきゃいけねぇんだよ」「クソが」と怒りを爆発させた。

さらに、軍神が現役ホスト時代に売上で「一度も勝つことができなかった」という宿敵ホスト・平良翔太も登場。圧巻の接客を披露しつつ「バラバラ？関係ねえじゃん、ビジネスじゃん」「生半可に芸能の片足突っ込んでやってきましたみたいな奴に負けない」と挑発すると、山本は「めっちゃムカつくんだよね、ああいう男」と感情を露わにする。軍神も「俺ら2人だったら絶対にできる」と鼓舞し、師弟の絆が垣間見える展開となった。

スタジオにはゲストとして、タレント・時東ぁみ、グラビアアイドル・榎原依那が登場。デビュー20周年の節目に「10年ぶりグラビア復帰」を果たした時東のグラビア写真が公開されると、刺激的な水着デザインに森田は「もう眼鏡とかじゃないやん」と反応。嶋佐も「胸のところが眼鏡みたい」と困惑しつつ、スタジオは盛り上がりを見せた。

また、“国宝ボディ”と称される榎原は、最新写真集に掲載された「髪ブラ」ショットの撮影秘話を告白。「ちょっとズレると見える」「（髪が）揃いすぎても不自然だから…」と難しさを語り、「1週間の撮影の中で一番大変なカットだった」と振り返った。屋敷は「あゆも大変やったやろうな」としみじみコメントしていた。

酒にまつわるエピソードトークでは、時東が「普段はほぼほぼ飲まない」としつつ、「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプで、結構飲めるタイプ」だと告白。「芸能界だと誰と飲む？」と質問された時東は「昔を考えると、NON STYLE・井上さんとかはよく（飲みに行った）」と回答。続けて「口説かれたりとかは？」と尋ねられると、時東は「まぁ…」「でも、ベタじゃないですか」と回答。すると森田は「井上さんが口説くことベタって言ってる」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。

さらに時東は、「酒の失敗談」も披露。「お酒と牡蠣を一緒に食べたことがあって…」と切り出し、「ベロベロで帰った記憶もない状態」と当時を回想。続けて「朝起きたらベッドが下のものだらけ」「海の匂いで起きました」と衝撃の結末を明かし、屋敷が「女タレント史上一番気持ち悪い話」とドン引きする事態となった。

番組ではこのほか、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）の最新シリーズもスタート。4名のセクシー女優と4名の男性メンバーが初対面を果たし、過去の恋愛や葛藤を赤裸々に語り合った。第一印象から動き出す恋の矢印が、どんな恋愛模様へと発展するのか注目だ。