【インタビュー】SKE48・入内嶋涼、水着＆ランジェリーカット満載の初写真集をリリース！グラビア挑戦は「『需要があるんだ』と思いました（笑）」 | RBB TODAY

SKE48・入内嶋涼の1st写真集『さやけき光』（白夜書房）が全国書店・ネット書店で12月24日に発売される。

鹿児島県の奄美大島と地元・神奈川県で撮影を行った同作は、水族館や遊園地でのひとコマや、大好きな動物と触れ合う様子など貴重なカットが盛りだくさん。開放感たっぷりの水着カット、ホテルでの初ランジェリーといったセクシーショットも満載だ。

――写真集発売が一つの夢だったそうですね。

2024年に初めてグラビアをさせていただいたときに、ファンの方からもファンじゃない方からも反響があって「需要があるんだ」と思いました（笑）。それから雑誌などに出させていただくたびに「写真集を見たい」という声をいただいて、自分の目標に変わりました。

――グラビアのお仕事だと、グループ活動とは違った楽しさもあるのでは？

ありましたね。最初は恥ずかしさもあったんですけど、見たことのなかった自分に出会えた気がするんです。それをファンの方も褒めてくださったので、楽しくなり、どんどん「やりたい！」という気持ちが芽生えました。

SKE48・入内嶋涼【撮影：浜瀬将樹】

ーー写真集撮影に取り組むにあたり、どなたかの作品を参考にすることもあったのでしょうか？

ありました。SKE48を卒業した中野愛理さんが写真集を出されているんですけど、仲良くさせてもらっていたので、いろいろとお話を聞きました。実際に写真集を拝見したら、ランジェリーや水着もありつつポージングが綺麗でカッコよくて！新しさを感じましたし、自分の撮影でも取り入れてみました

――撮影場所の奄美大島はいかがでしたか？

景色がすごく綺麗でしたし、大好きなカブトムシと撮れたのも嬉しかったです。おばあちゃんが奄美大島に行ったことがあったらしく、「人生で一回は行ってほしい」と言われていたので、訪れたかった場所なんです。

――地元・神奈川でも撮影をされました。どのエリアが印象的でしたか？

楽しい思い出のある場所に行きたくて、「よこはまコスモワールド」や学校などに行かせていただきました。

SKE48・入内嶋涼1st写真集『さやけき光』撮影/時永大吾（C）ゼスト

ーーセーラー服姿も印象的です。袖を通してみていかがでしたか？

当時の高校で着ていたのもセーラー服だったんですが……いろいろな意味でギリギリでしたよね（笑）。当時は巻き髪で、自分のやりたいようにスタイリングしていたんですけど、写真集は清楚にまとめています。若返った気がしました（笑）。

――本誌では、ランジェリーカットもたくさんありますが、今までにない大人の表情やポージングもされていますよね。

ランジェリーは、大人っぽい雰囲気があってすごいなと思います。ただ、カブトムシの写真と比べると「同じ26歳には見えないな」と自分でも思っちゃいます（笑）。

SKE48・入内嶋涼1st写真集『さやけき光』撮影/時永大吾（C）ゼスト

ーー大人のカットで何か意識したことはありましたか？

私を知ってほしい一冊なので、きめすぎないことは意識しました。見たことのない私を見てさらに好きになってほしいです。

――2025年も終わりに近づいています。SKE48のメンバーとしては、どんな一年でしたか？

今年、新チームになったのですが、「SKE48の活動のなかでも、まだこんなに楽しいことがあるんだ！」と新しい世界が見えた年でした。殻を破るきっかけをくださったのが、同じTeam Sでリーダーの相川暖花さん。私は小学生の頃から、お姫様扱いというか。絶対にイジってはいけないポジションだったのに、暖花さんによってイジられるキャラに変わってしまって……（笑）。

まだ恥ずかしさもあるんですけど、すごく楽しいです。ファンの方が喜んでくださっているので、恥を捨てないといけないな、と思っています。

SKE48・入内嶋涼【撮影：浜瀬将樹】

ーー今年、特にアイドルとして、大人として成長を感じたところは？

まだまだな部分はあるんですが、一方向ではなく、様々な目線で発言できているのかなと思います。SKE48はたくさんメンバーがいるので、いろいろな意見があるのは当たり前じゃないですか。その子の意見を否定せず、思いを汲み取って、自分の気持ちを話すようにしています。

――チームの話し合いでもそれが反映されているんですね。

そうですね。Team Sの公演をするにあたって「ここの振りはこれがいい」、「これはこうしたほうがいい」と、それぞれやりたいことが出てくるわけです。でもそこを否定したくはないし、いろいろな意見を取り入れながら話し合っていますね。

――今回で写真集発売の夢が叶いました。今後、どんなお仕事をしていきたいですか？

大好きな生き物のお仕事はもちろん、地元・神奈川のお仕事がしたいです。神奈川出身のメンバーと一緒にお仕事をして、家族や友だちに私の活躍している姿を見てもらいたいです。

