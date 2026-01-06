鈴木ふみ奈、セクシーすぎる“花魁グラビア”オフショ公開！ | RBB TODAY

グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が12月31日に自身の公式インスタグラムを更新。「週刊SPA！グラビアン魂アワード」で、みうらじゅん氏とリリー・フランキー氏より“みうらリリー賞”を受賞した際のグラビアオフショットを公開した。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開された写真は、同アワードで受賞したグラビアのオフショット。豪華絢爛な日本髪に紫色のランジェリー姿で、妖艶な視線を送るカットや、障子を背景に豊満なバストを強調したカットなど、インパクト抜群の内容となっている。また、庭園での撮影風景を捉えた1枚では、リラックスした笑顔も見せた。

鈴木は「2025年もありがとうございました。みんなのおかげで、笑顔あふれる一年になりました。来年も一緒に、新しい景色を見に行こうね」とファンへ感謝のメッセージをつづっている。さらに今回の写真について「写真は『グラビアン魂アワード』で、みうらじゅんさん＆リリー・フランキーさんより“みうらリリー賞”を受賞したグラビアです」と説明。最後は「今年も本当にありがとう。良いお年をお迎えください」と締めくくった。

この投稿を見たファンからは「言われなくてもそのつもり！一緒に見に行こう！」「めっちゃセクシーですね！」「花魁姿も素敵ですね」「1年お疲れ様でした！！見ないことはないぐらいメディアにも配信にもすごかったですね！」など、1年間の活躍を称える声が寄せられている。