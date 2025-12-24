 鈴木ふみ奈、グラビアアワード史上初のW受賞に喜び！「年の瀬に、こんな嬉しいご報告ができて幸せ」 | RBB TODAY
鈴木ふみ奈、グラビアアワード史上初のW受賞に喜び！「年の瀬に、こんな嬉しいご報告ができて幸せ」

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　23日、鈴木ふみ奈が自身の公式インスタグラムを更新。扶桑社が同日発表した「週刊SPA！グラビアン魂アワード」にて、同誌史上初となる「トロフィー」と「賞状」をW受賞したことを報告した。


　週刊誌『週刊SPA！』（扶桑社）の名物企画『グラビアン魂』の『グラビアン魂アワード2025』にてみうらじゅん＆リリー・フランキーによる「みうらリリー賞」を受賞した鈴木。この日、鈴木が投稿した写真では、デコルテラインが美しいベージュのトップスに黒のスカートを合わせた衣装で、額縁に入った賞状を手にピースサインをする鈴木の姿が写し出されている。あわせて、「みうらリリー賞」と記された賞状のアップや、今回贈呈された「AWARD 2025」の刻印入りクリスタルトロフィーも披露されており、快挙の喜びが伝わる内容となっている。

　今回の受賞にあわせて、鈴木は同誌における「最多掲載記録」も更新したという。「こんなにも光栄な形で節目を迎えることができて、本当にありがたく、身が引き締まる思いです」と、重ねての吉報に心境を綴った。

　また、投稿では長く携わってきた同企画での思い出も回顧。グラビアだけでなく自身のイラストが掲載されたことや、みうら・リリー両氏から色鉛筆セットをプレゼントされたエピソードを紹介した。さらに、自ら提案した企画の実現や、リリー・フランキーの世界観を再現した撮影など、数多くの挑戦をさせてくれた場であると振り返り、最後は「支えてくださっている皆さん、いつも本当にありがとうございます」「年の瀬に、こんな嬉しいご報告ができて幸せです」と締めくくった。

　この投稿を見たファンからは、「ふみにゃんすごい SPAチェックしました」「うわ！めっちゃ可愛いし胸元セクシー」「長年、ふみにゃんがコツコツと頑張ってきた結果ですね」「買って見ました！おめでとうございます」など祝福の声が寄せられている。


《平木昌宏》

