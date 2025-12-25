 「ウマ娘」声優・石原夏織、“念願の地”ハワイで撮り下ろし！最新写真集が2026年2月発売決定 | RBB TODAY
「ウマ娘」声優・石原夏織、"念願の地"ハワイで撮り下ろし！最新写真集が2026年2月発売決定

「カイムキのウクレレ先生/ 「ハレイワビーチ」石原夏織 写真集『KALOHA』撮影：KOSUKE
　2026年2月6日、声優・石原夏織の写真集『KALOHA』（イマジカインフォス）が発売される。

　ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のアーモンドアイ役などで知られ、アーティストとしても活躍する石原。「ハワイが好き」と公言してきたが、念願の地で撮り下ろした。

「ウィルアミーアライズ」石原夏織 写真集『KALOHA』撮影：KOSUKE

　同作は全編ハワイロケで撮影。楽しさが伝わってくる自然体な姿、ふとした瞬間のとびきりの笑顔、時折見せる大人っぽい表情など、貴重な水着姿が満載だ。常夏の楽園、ハワイの楽しさと魅力を凝縮した内容となっている。タイトルの『KALOHA』は、ハワイのあいさつ「アロハ(ALOHA)」と夏織のKをMIXしたという。ハワイの風が、彼女を「素」に戻し飾らない透明なままの石原夏織の息遣いを感じられる1冊となっている。　

「ハレイワの看板」石原夏織 写真集『KALOHA』撮影：KOSUKE

　石原はコメントで、 「大好きなハワイでの撮影が実現して本当にうれしいです。久々のハワイだったんですが、空が青くて海もキレイで、ハワイのよさが今回の写真集に詰まっています。 ファンの方が見てくださっても楽しめると思うし、ハワイに興味がある方にも『行ってみたい!』と感じていただける一冊になっていると思います。 海での撮影では、衣装も相まって大人っぽい今の自分の姿が写っていて、全体を通してナチュラルな感じが出ているところが個人的には推しポイント。 ぜひ、この写真集で、私と併せてハワイを楽しんでみてください!」 と述べた。

「ポハクラナイ」石原夏織 写真集『KALOHA』撮影：KOSUKE

　石原は千葉県出身の8月6日生まれ。スタイルキューブ所属。TVアニメ『マギ』(アラジン)、『お兄ちゃんはおしまい!』(緒山みはり)、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』(アーモンドアイ)などで声優を務めるほか、アーティストとしてもマルチに活躍中だ。


《アルファ村上》

