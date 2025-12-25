 「47歳になりました」矢田亜希子の報告に驚きの声多数 | RBB TODAY
「47歳になりました」矢田亜希子の報告に驚きの声多数

矢田亜希子【写真：竹内みちまろ】
  • 矢田亜希子【写真：竹内みちまろ】

　女優の矢田亜希子が、23日と翌24日にインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えた矢田の姿にファンから「綺麗」「美人」などと驚きの声が寄せられている。

　23日の投稿では、バースデーショットを公開し、笑顔を見せる姿を披露。矢田は「本日で47歳になりました」と報告し、「メッセージをくださった方々ありがとうございます」と感謝を述べるとともに、「47年前の今日、出産してくれた母ありがとう」と母親への想いを綴った。さらに、「まだまだこれからが楽しみです」と、今後の人生に対する前向きな心境も明かしている。

　また24日の投稿では、バラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）出演時のオフショットを公開。矢田は、クイズショー「THEジャスト」2時間スペシャルの収録を振り返り、久しぶりに再会したという櫻坂46の守屋麗奈や、番組で共演したアイドルチームとの交流を報告した。さらに「今年もラヴィット！でスタートして、ラヴィット！でお仕事納めします」と綴り、年末の金曜日放送にも出演することを告知して投稿を締めくくった。

　この投稿を見たファンからは、「世界で1番綺麗な47歳の方ですね。」「こんな47歳とか素敵過ぎる。」「お誕生日おめでとうございます！ メリークリスマス！」などの声が寄せられている。

