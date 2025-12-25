矢沢永吉、「NHK紅白」13年ぶりに出場決定！ソロ50周年の節目に「真実」を熱唱 | RBB TODAY

12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』に、特別企画として矢沢永吉が出場することが決定した。
矢沢は1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍してきた。今年11月には、日本のアーティスト史上最年長となる76歳での東京ドーム公演を開催し、2日間でおよそ11万人もの観客を動員した。
紅白歌合戦への出場は、第60回（2009年）、第63回（2012年）に続き、今回で13年ぶり3回目の出場となる。今回のステージでは、ソロ50周年の節目となる今年に発表され、ドラマ主題歌としても話題を呼んだバラード『真実』を披露する。
綾瀬はるかや有吉らが司会を務める第76回紅白歌合戦は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに開催される。
