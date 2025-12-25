東武池袋で「冬の大北海道展」が開催！希少部位ヒレとサーロインを食べくらべできる贅沢弁当も | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店8階催事場と地下1階3番地コンコースで、2026年1月8日から1月26日までの19日間「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催する。1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店する。

注目は旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメだ。十勝和牛を使用した弁当や、たらばがにを贅沢に味わえる弁当など北海道の旬を楽しめるグルメが集結する。そのほか、道産乳を使用したスイーツや、弁当、惣菜、ラーメンなど東武限定グルメを紹介する。また、毎回人気の活きた蟹が入った舟形水槽も登場する。

札幌豊平館厨房からは東武限定品として「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」34,560円が数量限定で販売される。帯広にて開催された品評会で最優秀賞を受賞した十勝和牛の、希少部位ヒレとサーロインを食べくらべできる贅沢な一折だ。

鱗幸食品からは東武限定品「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」3,456円が各日販売予定80点で登場する。旨味と甘みが濃厚な根室産たらばがにの脚肉をあふれんばかりに盛り付けた食べ応え抜群なかに弁当だ。販売期間は1月16日まで。

【鱗幸食品】「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」3,456円(1折)《各日販売予定80点》

Jimo豆腐Soiaからは東武限定品「ななえりんごパイ」594円が各日数量限定で販売される。おからクリームを入れたパイに、七飯町で収穫されたフレッシュなりんごをふんだんに乗せ、サクサクに焼き上げたアップルパイだ。出店期間は1月17日から。

【Jimo豆腐Soia】「ななえりんごパイ」594円(1個)《各日数量限定》

東武限定海鮮弁当や肉グルメもバラエティ豊かに展開する。魚と肉と北海道蔵からは東武限定品「海老3種豪快盛弁当」3,780円が各日販売予定50点で登場する。ボタンエビ3尾をはじめ、赤シマエビ、甘エビといった北海道産3種のエビを食べ尽くしできる豪快な弁当だ。販売期間は1月16日まで。

【魚と肉と北海道 蔵】「海老3種豪快盛弁当」3,780円(1折) 《各日販売予定50点》

うに専門店世壱屋からは東武限定品「道産うに3種食べ比べ弁当」6,480円が各日販売予定20点で販売される。函館産、サロマ産、小樽産の3地域のウニを食べ比べできる逸品だ。販売期間は1月16日まで。

【うに専門店 世壱屋】「道産うに3種食べ比べ弁当」6,480円(1折) 《各日販売予定20点》

寿司料理谷ふじからは東武限定品「三幸物語II」2,761円が各日販売予定80点で登場する。捌きたての海峡産生本マグロを中心に、右側の1枠は3種類から1種類を選べる海鮮弁当だ。販売期間は1月17日から。

【寿司料理 谷ふじ】「三幸物語II」2,761円(1折) 《各日販売予定80点》

掛村からは東武限定品「夢の大地4元豚食べ比べ弁当」2,862円が各日販売予定50点で販売される。甘みのある脂身ときめ細やかな肉の旨味が口いっぱいに広がる豚肉弁当だ。販売期間は1月16日まで。

【掛村】「夢の大地4元豚食べ比べ弁当」2,862円(1折) 《各日販売予定50点》

富良野ぷちぷちバーガーからは東武限定品「ふらの和牛ステーキを載せたこぼれトマトチーズハンバーガー」1,728円が各日販売予定50点で登場する。ふらの和牛を使用したパティに、和牛ステーキと2種類のチーズをたっぷりかけたハンバーガーだ。出店期間は1月16日まで。

【富良野ぷちぷちバーガー】「ふらの和牛ステーキを載せたこぼれトマトチーズハンバーガー」1,728円(1個) 《各日販売予定50点》

道産乳を使用した濃厚スイーツも種類豊富に展開する。菓子工房フラノデリスからは東武限定品「デリス至福の4種フロマージュ」651円が各日数量限定で販売される。北海道産のクリームチーズとカマンベールチーズ、マスカルポーネチーズを使用したケーキにパルメザンチーズクッキーをトッピングした逸品だ。出店期間は1月16日まで。

【菓子工房フラノデリス】「デリス至福の4種フロマージュ」651円(1個) 《各日数量限定》

六花亭からは「マルセイバターサンド 生ブルーベリー」501円が各日数量限定で販売される。ホワイトチョコ入りのバタークリームと、フレッシュな生ブルーベリーをサクサクのビスケットでサンドした商品だ。お一人様2セットまで。販売期間は1月16日まで。

【六花亭】「マルセイバターサンド(生ブルーベリー)」501円(2個入) 《各日数量限定》

とみたメロンハウスからは東武限定品「贅沢ふらのメロンパフェ」1,100円が各日数量限定で販売される。メロン果肉とゼリーにバウムクーヘンやクッキーの食感を重ね、ミックスソフトとホイップで濃厚に仕上げた贅沢なパフェだ。

【とみたメロンハウス】「贅沢ふらのメロンパフェ」1,100円(1個) 《各日数量限定》

東武限定の惣菜やパンも登場する。イルマットーネアルルからは東武限定品「こぼれとうきびパン コンポタ 美瑛コーンスイートキッスと北海道2種のチーズ」594円が各日数量限定で販売される。

【イルマットーネアルル】「こぼれとうきびパン コンポタ～美瑛コーン“スイートキッス”と北海道2種のチーズ～」594円(1個) 《各日数量限定》

東武限定ラーメンは期間中入れ替わりで3店舗が登場する。中華ソバ風来堂からは初出店で東武限定品「旬ソバ札幌味噌スペシャル」1,650円が各日数量限定で販売される。旬のキンキを使用した出汁と深みのある豚骨スープを合わせた北海道ならではの一杯だ。出店期間は1月8日から13日まで。

【中華ソバ風来堂】「旬ソバ札幌味噌スペシャル」1,650円(1杯)《各日数量限定》

北海道ラーメン麺匠双葉からは初出店で東武限定品「中札内産豚ばらチャーシュー白味噌らーめん」1,601円が各日数量限定で販売される。北海道中札内産豚ばらを特製タレで仕上げたチャーシューは絶品だ。出店期間は1月14日から20日まで。

【北海道ラーメン 麺匠 双葉】「中札内産豚ばらチャーシュー白味噌らーめん」1,601円(1杯) 《各日数量限定》

函館麺厨房あじさいからは東武限定品「北海道産牛豚あいびき特塩雲呑麺」1,980円が各日数量限定で販売される。十勝和牛の牛と豚のあいびき肉を使用した雲呑と、十勝産豚のからあげを添えたスペシャルメニューだ。出店期間は1月21日から26日まで。

【函館麺厨房あじさい】「北海道産牛豚あいびき特塩雲呑麺」1,980円(1杯) 《各日数量限定》

また、新春の運試しとして、鶴沼ワイナリーから「お宝探しワイン」2,178円が各日数量限定で販売される。お一人様2点まで。コンクール受賞品や珍しい品種が当たるかもしれない。何が入っているかはお楽しみだ。販売期間は1月12日まで。

開催場所は東武百貨店池袋本店8階催事場と地下1階3番地コンコースで、期間は2026年1月8日から26日まで。営業時間は8階催事場が午前10時から午後7時、地下1階3番地コンコースが午前10時から午後8時となっている。