マクドナルド、「ドラクエバーガー」3種類を1月7日から販売！“勇者の剣の剣筋”イメージしたバンズ使用 | RBB TODAY

マクドナルドは、2026年1月7日から全国のマクドナルド店舗で、勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズを使用した「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」「ホットチリ&タルタルチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類を「ドラクエバーガー」として期間限定で販売する。販売期間は2月上旬までの予定だ。

マクドナルド×ドラゴンクエスト スライムin スライム

「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ」は、ジューシーで厚みのある100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、スモークベーコンをトッピングした。香ばしい炙り醤油風ソースと、コンソメとガーリックの旨みにブラックペッパーのスパイス感がやみつきな味わいのマヨソースが相性抜群の一品。単品価格は税込560円から、バリューセット価格は税込860円からとなる。

ザク切りポテト＆肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ

「ホットチリ&タルタルチキン」は、ボリューミーなムネ肉を使ったチキンパティを、コクのあるチェダーチーズとともにサンドした。ガーリックやトマトペーストの旨味とチリの辛みが旨辛なホットチリガーリックソースと、サワークリームの爽やかなコクが特長のタルタルソースの2種類のソースがチキンのおいしさを引き立てる。単品価格は税込490円から、バリューセット価格は税込790円から。

ホットチリ＆タルタルチキン

昨年に続いて復活登場する「チーズダブルてりやき」は、2枚のポークパティをてりやき風味のソースと絡め、コクのあるチーズとレタスをサンドしたボリューミーな一品だ。今回はドラクエバーガーのオリジナルバンズでサンドし、「ドラゴンクエスト」の世界観で提供する。単品価格は税込540円から、バリューセット価格は税込840円からとなる。

チーズダブルてりやき

いずれのバーガーも、2種類のごまと勇者の剣で切った剣筋をイメージした1本のスリットが特長の特製バンズでサンドしている。

ドリンクでは、スライムの鮮やかな青色をイメージした新商品「マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味」「マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味」も登場する。ヨーグルトのやさしい甘さとソーダの爽やかな風味が気分をリフレッシュさせてくれる炭酸ドリンクだ。マックフィズは税込300円から、マックフロートは税込380円からで、販売時間は午前10時30分から閉店まで(24時間営業店舗ではマックフィズが翌午前4時59分まで、マックフロートが翌午前1時00分まで)となる。

マックフィズ 爽やかヨーグルトソーダ味

バーガーではコラボパッケージでの提供、マックフィズ/マックフロートではスライムが描かれたコラボカップも数量限定で用意している。

また、2026年1月6日からは、乃木坂46一ノ瀬美空を起用した新TVCMを放送する。「ドラゴンクエスト」の様々なモンスターが登場し、ドラクエバーガーのおいしさを伝えるCMでは、「メラゾーマ」などの呪文を唱えて伝説のドラクエバーガーを作るストーリーになっている。

新 TVCM「ドラクエバーガー誕生」篇©乃木坂46LLC

新 TVCM「ドラクエバーガー誕生」篇

コラボ第1弾では、5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」を税込2990円で、2026年1月19日より全国のマクドナルド店舗にて数量限定で販売する。スライム、グリマススライム、バーディスライム、ハンバーグラースライム、メタルスライムのフィギュア5種セットだ。事前抽選販売の応募は2026年1月7日23時59分まで受付中となっている。

