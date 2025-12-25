NMB48・芳賀礼、初ランジェリー＆初水着に挑戦！1st写真集が2026年2月に発売決定 | RBB TODAY

2026年2月18日、NMB48の新エース芳賀礼の1st写真集『ぽんっ』（双葉社）が発売される。

大阪を拠点とするアイドルグループNMB48で新エースとして活躍する芳賀が、初の写真集を発売する。初水着、初ランジェリーにも挑戦し、抜群のプロポーションを披露している。

NMB48・芳賀礼1st写真集『ぽんっ』撮影/酒井貴弘・双葉社

「あざとさ」でファンを魅了する芳賀。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と自身が語るように、沖縄を舞台に海でマリンスポーツやスイカ割りを楽しんだり、ナイトプールや街ブラ＆食べ歩きではしゃいだり、あざとさを最大限に詰め込んだ。芳賀と一緒に旅をしているような臨場感が味わえる仕上がりになっている。

さらに、泡風呂シーンやキュート＆セクシーなうさぎに変身するなど、本人の希望も詰め込んだ1冊となった。

「1st写真集という大切な機会までとっておいた」という初水着、初ランジェリーシーンもたっぷり収録。かねてから期待されていた抜群のプロポーションを可愛く、エモく撮影した。本人も「自分じゃないみたい！って思えるほど素敵」と太鼓判を押している。今しか撮れない19歳の瑞々しい瞬間をおさめた1冊だ。

NMB48・芳賀礼1st写真集『ぽんっ』撮影/酒井貴弘・双葉社

芳賀は「写真集の発売が決定したと聞いた時は、まさか写真集のお話をいただけると思っていなかったのでびっくりしましたが、チャンスをいただけてとても嬉しかったです。そして、期待して待ってくださっていたファンの方に感謝を伝えることができることも本当に嬉しいです！初水着での初写真集ですが私なりに考えて撮影したいシーンの提案もさせていただきました。水着での撮影は、最初は少し緊張もしましたが、水着で撮影をすることで今までにない表情も出せたんじゃないかなと思います！最大限にあざとさと彼女感を詰め込んだので、私と一緒に沖縄旅行をしている気持ちになれると思います！自分でもびっくりするほど自然体な姿をぜひ楽しんでください。」とコメントしている。

同作発売を記念して、東京と大阪で発売記念イベントが開催される。東京は2026年2月21日にSHIBUYA TSUTAYA 8Fで、大阪は2026年2月23日にTSUTAYA EBISUBASHI イベントフロアで実施される。

写真集『ぽんっ』は定価3300円で、双葉社から発売。ネット書店、全国書店にて予約受付中だ。

芳賀は兵庫県出身の19歳。NMB48メンバーの9期生で、2022年末にお披露目された。現在はグループのエースとして引っ張る中心人物となっている。愛称はれいぽん。満点の笑顔と明るさと、あざとさでファンを魅了している。