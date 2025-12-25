 【検証】「Snapdragon X」搭載PCって、本当に仕事で使えるの？ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム IT・デジタル ガジェット・ツール 記事

【検証】「Snapdragon X」搭載PCって、本当に仕事で使えるの？

IT・デジタル ガジェット・ツール
PR
注目記事
【検証】「Snapdragon X」搭載PCって、本当に仕事で使えるの？
  • 【検証】「Snapdragon X」搭載PCって、本当に仕事で使えるの？

　今回は、Snapdragon X Plusを搭載したSurface Laptop 13インチ（Copilot+ PC対応の2025年最新モデル）を約2週間使い倒して分かったことを徹底検証します。

　Snapdragon搭載PCは「互換性が低い」「アプリが動かない」などが従来のイメージでしたが、2024年時点で状況は劇的に変わっています。ユーザーが実際に使っている時間の90％は、ARMネイティブ対応アプリで占められ、主要アプリはほぼ全て快適動作。「動かないソフトを探す方が難しい」時代になっているんです。

　この動画では、ベンチマーク結果、実用アプリテスト、モバイルワーク実践、正直レビューまで完全解説。「Snapdragon Xは本当に使えるのか？」という疑問に、データと実体験で答えます。

■関連URL
・Surface Laptop 13インチ（Snapdragon X Plus搭載モデル）
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface

・Arm版Windows対応ソフトウェア by Linaro
https://www.worksonwoa.com/ja

※提供：クアルコム

《RBB TODAY》
【注目の記事】[PR]

特集

IT・デジタルトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top