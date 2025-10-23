 櫻坂46・遠藤理子＆村井優、制服姿で圧倒的美少女感！『B.L.T』表紙を飾る | RBB TODAY
櫻坂46・遠藤理子＆村井優、制服姿で圧倒的美少女感！『B.L.T』表紙を飾る

「B.L.T.2025年12月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／小見山峻
　28日、『B.L.T.2025年12月号』（東京ニュース通信社）が発売される。表紙・巻頭には、10月29日に13thシングル『Unhappy birthday構文』をリリースする櫻坂46から遠藤理子と村井優が登場した。

　遠藤は同シングルで初めて選抜入りを果たし、村井は初の表題曲センターに抜擢されるなど、今大注目の同期メンバーだ。 撮影は、櫻坂46の7thシングル『承認欲求』のアートワークも手掛けたフォトグラファー・小見山峻氏が担当。巻頭では「街角ワンダーランド」をテーマに、夢と現実を行き来するかのような不思議な世界観が表現されている。対談インタビューでは、最新曲での抜擢に対するそれぞれの心境や櫻坂46の表現に懸ける想い、三期生の素敵な関係性などについて語っている。

　櫻坂46からは、13thシングルの活動をもってグループを卒業する二期生の井上梨名も登場。卒業を記念した12ページの特集＆インタビューでは、大人の女性へと成長した井上のどこか余裕のある佇まいから、彼女らしい屈託のない笑顔まで、今の魅力が詰まった姿を届ける。

　乃木坂46からは、待望の6期生連載が今号よりスタート。記念すべき初回を飾るのは大越ひなの。「追想」をテーマに、誰の心にもある「記憶の中に眠る美しい人」をイメージして撮影された、美しい瞬間の数々がページを彩る。

　12月17日に7thシングルを発売する僕が見たかった青空より、昨年も好評だった仲良しペア・安納蒼衣&工藤唯愛が待望の再登場。今回は牧場を舞台に、緑あふれる広場をおんぶで駆け回ったり、恒例の安納芋の焼き芋を食べたりと、2人ならではの楽しく穏やかな雰囲気で撮影が行われた。

　11月5日に「7thライブテーマソング(仮)」をリリースする『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!より、青山なぎさ、岬なこ、鈴原希実、結那の4名が登場。ピンク基調の衣装で、キュートさとスタイリッシュさを併せ持つビジュアルを披露する。

　現在、結成20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTYが始まるよ～」を開催中のAKB48からは、好評の研究生連載第4回に20期研究生・丸山ひなたが登場。丸山は、日本テレビとのコラボ企画「秋元康 × AI 秋元康 AKB48新曲対決」で勝利し配信された楽曲「思い出スクロール」で初の選抜入りを果たしたメンバー。「畑の主が不在の間に好き放題やってしまうカカシ」になりきって撮影に臨んだ。

　11月28日よりライブツアーを開催予定の虹のコンキスタドールからは、石浜芽衣が登場。昨年ファースト写真集を発売した彼女が、今回は透け感のある黒い水着や部屋着風レオタードなど、いつもよりアダルトな雰囲気の衣装で、しっとりとした表情や愛嬌あふれる表情を見せる。

　さらに、TikTokフォロワー22万人超の美少女・虹咲カリナも登場。今年6月に活動を開始し、瞬く間に注目を集めた彼女の、天真爛漫さ、人懐っこさ、ノリの良さが滲み出る姿が収められている。

「B.L.T.2025年12月号」別冊付録：遠藤理子＆村井優（櫻坂46）　両面超ビッグポスター
「B.L.T.2025年12月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【井上梨名（櫻坂46）】

　購入者特典として、ローソンエンタテインメントでは遠藤理子&村井優の両面ポスターまたは井上梨名のポストカードが選択可能。セブンネットショッピングでは大越ひなの、安納蒼衣&工藤唯愛、丸山ひなた、石浜芽衣のポストカード（いずれか選択）が付いてくる。


《アルファ村上》

