キンプリ・永瀬廉、実はイジられ好き！？後輩が明かす“意外な一面”とは『A-Studio＋』 | RBB TODAY

13日放送の『A-Studio＋』（TBS系）に、King & Princeの永瀬廉が約5年半ぶりに出演する。

同番組では、MCの藤ヶ谷太輔が同期の西畑大吾（なにわ男子）と後輩の佐々木大光（KEY TO LIT）に取材を実施。西畑とは今でも週1から2回は会うほど仲良しで「誕生日には互いの家をサプライズ訪問してお祝いしている」「付き合いが長いからこそ全てをさらけ出せる信頼関係」などが明らかになった。



『A-Studio＋』（C）TBS

一方、「後輩との接し方が苦手」と語る永瀬に対して、後輩の佐々木は「いじられることが好き」と意外な一面を明かした。佐々木が永瀬の家で行おうとした「とんでもない行動」が語られるとスタジオは笑いに包まれた。

笑福亭鶴瓶は日曜劇場『リブート』（TBS系）のスタッフたちに取材。永瀬はこのドラマで今まで演じてこなかったダークな一面がある役を演じられることへの喜びを語った。スタッフたちは永瀬の俳優としての魅力を絶賛している。

3月27日に公開される映画『鬼の花嫁』と2020年公開の映画『弱虫ペダル』で永瀬が主演を務めた松竹映画のスタッフにも藤ヶ谷は取材した。『鬼の花嫁』では「映画のポイントとなる社交ダンスシーンの撮影秘話」が語られる。また、映画スタッフたちから「すごい人見知り」「打ち解けてくると関西のお兄ちゃん感が出てくる」と撮影現場での永瀬の様子が明らかになった。



永瀬が「俳優として転機となった」と感謝の言葉を口にする映画『弱虫ペダル』のスタッフとは今でも一緒に食事に行く友達になっており、真冬の過酷すぎた撮影裏話や台本との向き合い方についても触れられた。



King & Princeの活動にもトークは展開していき、「2人で相談しながら作り上げていくライブへの熱量」「King & Princeの歴史と楽曲を歌い続ける覚悟と大切なファンへの想い」についても語られる。