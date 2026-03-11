 なえなの、セカンドバッカー参加の新曲「ツンデレ」ジャケット写真公開！巨大な“何か”を引っ張るビジュアルに注目 | RBB TODAY
なえなの、セカンドバッカー参加の新曲「ツンデレ」ジャケット写真公開！巨大な"何か"を引っ張るビジュアルに注目

なえなの「ツンデレ feat.セカンドバッカー」ジャケット写真
　総フォロワー数約700万人超のなえなのが、18日に配信リリースとなる新曲「ツンデレ feat. セカンドバッカー」のジャケット写真を公開した。

　ジャケット写真には、巨大な何かの一部が写り込んでおり、作品の奥に広がる物語を想像させるビジュアルが印象的だ。なえなのがその物体を引っ張る意味とは何なのか、歌詞にも注目して楽曲を楽しめる内容となっている。

なえなの

　同作「ツンデレ」は、2人組バンド・セカンドバッカーとのコラボレーション曲。なえなのの透明感のあるボーカルにバンドの音像が重なり合う曲となっている。TikTokでは「ツンデレ feat. セカンドバッカー」音源が使用でき、18日の配信リリース前にも関わらず多くの投稿が拡散されている。

　なえなのは、TikTok、Instagram、YouTubeなど総フォロワー数約700万人超を誇る。2001年1月14日生まれ、静岡県御殿場市出身のファッションモデル・タレント・女優。中学3年生の頃からSNS活動を開始し、2019年にTikTokでブレイク。脱力系動画や等身大の魅力が話題となった。ファッション雑誌『LARME』専属モデル、2026年1月クールドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』などに出演。2023年には故郷である御殿場市の応援大使に就任した。

セカンドバッカー

　セカンドバッカーは「あなたを支えるバンド」をコンセプトに、こうへい（Gt/Vo）とまさみ（Dr）の2人組で2023年3月に活動を開始した。2023年5月に1stデジタル・シングル「どうせ枯れるなら」を発表。SNSを中心に若い世代に瞬く間に拡散され知名度を上げ、ライブでの反響も大きく、出演ライブはほとんどが完売。活動1年にしてJAPAN JAM出演を果たし、初ワンマン渋谷WWWXも即日完売した。2025年には東名阪クアトロワンマンツアー、初の流通盤EPリリース、初全国ツアーを開催し各地チケットは即ソールドアウト。さらに「犬とバカ猫」がTikTok中心にバズを巻き起こし、TikTok音楽チャート6週連続1位を獲得。2026年は「JAPAN JAM」「METROCK」「FREEDOM NAGOYA」など大型フェスの出演も決定している。


《平木昌宏》

