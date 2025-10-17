櫻坂46・新センター村井優＆初選抜・遠藤理子、仲睦まじい制服ツーショットを披露！ | RBB TODAY

28日、『B.L.T.2025年12月号』が発売される。同誌の表紙・巻頭には、10月29日に13thシングル『Unhappy birthday構文』をリリースする櫻坂46から遠藤理子&村井優が登場した。

遠藤は13thシングルで初めて選抜入りを果たし、村井は同作で初の表題曲センターに抜擢されるなど、今大注目の同期メンバーだ。今回撮影を手掛けたのは櫻坂46の7thシングル『承認欲求』のアートワークを撮影したフォトグラファー・小見山峻氏。「街角ワンダーランド」をテーマに、夢と現実を行き来するかのような不思議な世界観を表現した。

対談インタビューでは、最新曲での抜擢に対するそれぞれの心境や櫻坂46の表現に懸ける想い、三期生の素敵な関係性などについて語っている。

櫻坂46から二期生の井上梨名も登場する。2018年に前身の欅坂46に二期生として加入し、以降約7年間にわたり持ち前の歌唱力やバラエティースキルでグループを支えてきた彼女が、13thシングルの活動をもってグループを卒業する。同号では卒業を記念し12ページの特集&インタビューを掲載。大人の女性へと成長した井上のどこか余裕のある佇まいから、彼女らしい屈託のない笑顔まで、今の井上の美しさが詰まっている。

乃木坂46では、待望の6期生連載がスタートする。記念すべき初回を飾るのは、大越ひなのだ。今回は「追想」をテーマに、誰の心にもある「記憶の中に眠る美しい人」をイメージして撮影を実施。ノスタルジックなロケーションの中で見せた自然体の笑顔や、ふとした瞬間の印象的な表情など、大越が紡ぐ美しい瞬間の数々がページを彩る。

12月17日に7thシングルを発売する僕が見たかった青空より、昨年大好評をいただいた仲良しペア・安納蒼衣&工藤唯愛が待望の再登場。今回は牧場で緑あふれる広場をおんぶで駆け回ったり、恒例の安納芋の焼き芋を食べたりと、この2人が醸し出す楽しく穏やかな雰囲気で撮影を行った。

「ラブライブ！スーパースター!!」のLiella!より、青山なぎさ、岬なこ、鈴原希実、結那の4名が登場。ピンクを基調とした衣装に身を包み、キュートさとスタイリッシュさを併せ持つビジュアルを披露した。

AKB48の好評の研究生連載の4回目には、20期研究生・丸山ひなたが登場する。丸山は、日本テレビとのコラボ企画「秋元康×AI 秋元康 AKB48新曲対決」で見事勝利し配信に至った楽曲「思い出スクロール」で初の選抜入りを果たした。TikTokフォロワーは22万人を越える美少女・虹咲カリナも登場。持ち前の人懐っこさ、ノリの良さが滲み出るショットが収録されている。