 元AKB48・篠田麻里子、40歳の誕生日を報告！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

元AKB48・篠田麻里子、40歳の誕生日を報告！

エンタメ ブログ
注目記事
篠田麻里子《撮影　椿山》
  • 篠田麻里子《撮影　椿山》

　11日、元AKB48で女優の篠田麻里子が自身の公式インスタグラムを更新し、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　この日、篠田は投稿で誕生日を祝う複数の動画や写真を公開。動画では、フレンチレストランとみられる落ち着いた雰囲気の店内で、「Happy Birthday Mariko」とメッセージが添えられたデザートプレートのロウソクを吹き消し、カメラに向かって笑顔で手を振る姿が収められている。大きな白い花束を抱えて微笑む様子や、「MARIKO 40th」と書かれたプレートが乗った苺のショートケーキの写真などもアップされている。

　篠田は「2回目の二十歳になりました。笑」とユーモアを交えつつ報告。これまでの歩みについて、「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった。20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします。30代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました」と、年代ごとの心境の変化を振り返った。

　さらに40代を迎えたこれからのテーマとして、「願うのはやっぱり健康。健康じゃないと、どんなことも楽しめないなと感じています」と切実な思いを明かし、「これからは無理をしすぎず、自分を大切にしながら、人生もお仕事も楽しんでいきたいと思います」と前向きな抱負を語っている。

　この投稿を見たファンからは、「素敵な40代になるといいですね！」「2周目20歳のお誕生日おめでとーーーー」「いつまでも素敵なまりちゃんでいてね」「健康第一で40代をエンジョイしてくださいね」などのコメントが寄せられている。

※40歳を迎えた篠田麻里子の投稿（篠田麻里子の公式インスタグラムより）


篠田麻里子、デニム＆タンクトップ姿のプライベートショット「癒し最高」「まりこ様今日も可愛い」の声 | RBB TODAY
画像
　元AKB48でタレントの篠田麻里子が29日、Instagram（インスタグラム）を更新。デニム＆タンクトップ姿のプライベートショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/09/30/212977.html続きを読む »

篠田麻里子、AKB48のミニスカ衣装披露！「可愛い過ぎ」「現役でいけます」 | RBB TODAY
画像
篠田麻里子が7日、自身のインスタグラムを更新。AKB48劇場カウントダウン特別企画のオフショットを投稿し、ミニスカ衣装姿をお披露目した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/07/222260.html続きを読む »

篠田麻里子『Yes and No Mariko Shinoda』
￥1,760
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
篠田麻里子な生き方を
￥99
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top