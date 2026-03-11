元AKB48・篠田麻里子、40歳の誕生日を報告！ | RBB TODAY

11日、元AKB48で女優の篠田麻里子が自身の公式インスタグラムを更新し、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。

この日、篠田は投稿で誕生日を祝う複数の動画や写真を公開。動画では、フレンチレストランとみられる落ち着いた雰囲気の店内で、「Happy Birthday Mariko」とメッセージが添えられたデザートプレートのロウソクを吹き消し、カメラに向かって笑顔で手を振る姿が収められている。大きな白い花束を抱えて微笑む様子や、「MARIKO 40th」と書かれたプレートが乗った苺のショートケーキの写真などもアップされている。

篠田は「2回目の二十歳になりました。笑」とユーモアを交えつつ報告。これまでの歩みについて、「10代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった。20代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします。30代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました」と、年代ごとの心境の変化を振り返った。

さらに40代を迎えたこれからのテーマとして、「願うのはやっぱり健康。健康じゃないと、どんなことも楽しめないなと感じています」と切実な思いを明かし、「これからは無理をしすぎず、自分を大切にしながら、人生もお仕事も楽しんでいきたいと思います」と前向きな抱負を語っている。

この投稿を見たファンからは、「素敵な40代になるといいですね！」「2周目20歳のお誕生日おめでとーーーー」「いつまでも素敵なまりちゃんでいてね」「健康第一で40代をエンジョイしてくださいね」などのコメントが寄せられている。

※40歳を迎えた篠田麻里子の投稿（篠田麻里子の公式インスタグラムより）