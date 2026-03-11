中川翔子、双子出産後初の書籍発売決定！妊活から双子育児までを描いたコミックエッセイ | RBB TODAY

5月1日、タレント・歌手・声優・イラストレーターとして多方面で活動する中川翔子による、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめたコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）が発売される。



『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（C）宝島社



中川は2025年9月末に双子の男の子を出産。近年はSNSを通じて妊活や子育てに関する発信を続けている。同作は完全描き下ろしのコミックエッセイであり、不妊治療や流産の経験をはじめ、変化していく体調との日々、帝王切開当日の心境、そして産後の双子育児までが率直に描写されている。双子出産という転機を経た現在の姿が、ユーモアを交えつつリアルに綴られており、SNSに投稿された漫画に加えて本書限定のエピソードも収録された。子育て中の人はもちろん、これから妊娠・出産を考える人や、仕事と育児の両立に悩む人など、幅広い読者を対象としている。



5月24日には六本木蔦屋書店で発売記念イベントが開催される予定で、詳細は後日、宝島社公式Xおよび中川翔子公式Xにて発表される。また購入者特典として、楽天ブックスでは描き下ろしポストカード1枚、セブンネットショッピングでは描き下ろしトレカ1枚がそれぞれ用意されている。

同作発売にあたり、中川は「双子にいつかプレゼントするつもりで妊娠中から始めた、子育て絵日記！ 妊娠、出産、産後、不妊治療、流産、、、人生で初めて感じたあたらしい気持ちを新鮮な瞬間のうちに残してみようと描きためました。大変な事も全てが面白い、かわいい！ でも大変。かけがえのない子育ての毎日！ プレママ、子育て真っ最中のママ、そして子育てが落ち着いた先輩ママたち、全てのママたちの心にあたたかく寄り添える本になりますように！ フルカラー子育てコミックエッセイ！」とコメントしている。

中川翔子

中川は1985年生まれ。2002年のデビュー以来、「しょこたん」の愛称で親しまれている。2006年に「Brilliant Dream」で歌手デビューし、同年の3rdシングル「空色デイズ」はアニメ『天元突破グレンラガン』の主題歌に起用され、「第58回NHK紅白歌合戦」でも同曲を披露した。2024年リリースの「ACROSS THE WORLD」は『機動戦士ガンダム:銀灰の幻影』主題歌に起用され、オリコン週間シングルランキングで最高3位を記録している。声優としても『ポケットモンスター』映画シリーズに12年連続で出演するなど、現在も多岐にわたる活動を行っている。