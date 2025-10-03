 乃木坂46・池田瑛紗、マクドナルドCMに初出演！堺雅人と“サムライマック”頬張る | RBB TODAY
乃木坂46・池田瑛紗、マクドナルドCMに初出演！堺雅人と“サムライマック”頬張る

（C）乃木坂46LLC
  • サムライマック新CM「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇
　マクドナルドの人気メニュー「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が10月8日から2週間の期間限定で復活する。発売に合わせて、乃木坂46・池田瑛紗と堺雅人が初共演する新テレビCMも放映される。

サムライマック新CM「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇

　同商品は、厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースを合わせた食べ応え抜群の一品。今年6月と8月にも販売され、SNSを中心に復活を望む声が多く寄せられるなど大変好評を博したことから、早くも今年3度目の登場となる。販売は全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で、10月8日から21日まで。夕方5時からの「夜マック」限定メニューとして提供される。

　また、商品の復活に合わせて新テレビCMも放映される。サムライマックのアンバサダーを務める俳優の堺雅人に加え、今回マクドナルドCM初出演となる乃木坂46の池田瑛紗が初共演を果たした。

　CMは、「二兎を追ってもいいじゃないか。」というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田に堺が力強いエールを送るストーリー。池田は乃木坂46の衣装でアイドルの道を、美大生としてデッサンする姿で芸術家の道を表現する。新CMは10月7日から放映開始予定だ。

　「サムライマック」は、「大人が満足する」をコンセプトに2021年4月から販売されている肉厚ビーフのレギュラーシリーズ。現在は「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品が販売されている。

サムライマック「二兎を追ってもいいじゃないか。」篇


《アルファ村上》
