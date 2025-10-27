久慈暁子、夫・渡邊雄太の試合観戦を報告！「健康で乗り切れますように」とメッセージ | RBB TODAY

フリーアナウンサーの久慈暁子が17日、自身のInstagramを更新。バスケットボールBリーグのホーム開幕戦を観戦した際の写真を公開し、ファンの注目を集めている。
この日、久慈は上品なジャケットスタイルで会場内で笑顔を見せるショットを投稿。「先週、2025-26シーズン ホーム開幕戦に行ってきました」と夫でバスケットボール選手の渡邊雄太が所属する千葉Jのホーム開幕戦を観戦したことを報告した。続けて「長いシーズン、健康で乗り切れますように」とメッセージを送った。
この投稿には「怪我なくシーズンが過ごせますように」「渡邊選手大活躍ですね」「応援している姿が素敵」「久慈ちゃんとてもかわいい～」など、ファンから多くのコメントが寄せられた。
久慈は2022年にフジテレビを退社しフリーに。同年5月に渡邊選手との結婚を発表し、アメリカに移住した。
