国内初！スターバックス×サントリー「MY RETREAT キャラメルマキアート」自販機限定で登場 | RBB TODAY

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」を、全国の自動販売機限定で10月7日から発売する。スターバックスから自動販売機限定商品が登場するのは今回国内で初の取り組みだ。

スターバックス MY RETREATキャラメルマキアート（冷温兼用）

今回、自動販売機限定のペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT」を開発した。同作は、スターバックス厳選のコーヒーを使用し、香ばしく甘いキャラメルの風味と、コクを楽しめるようにこだわったミルクとの最適なバランスのキャラメルマキアートに仕上げられている。とろけるようなキャラメルの優しい甘さとミルキー感で、疲れた心を優しく包み込むような味わいが楽しめる。

スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート（冷温兼用）

パッケージは、ブランドを象徴するグリーンのロゴを中央に配し、キャラメルのカラーをイメージした、心地よい気分が伝わるようなやわらかなグラデーションの色合いに仕上げている。また、キャラメルソースを表現したデザインを背景にあしらい、甘い贅沢感を表現している。

スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート（冷温兼用）

商品名は「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート（冷温兼用）」で、容量は280mlペットボトル、希望小売価格は240円（税別）、賞味期限は13ヶ月。発売地域は全国だが、一部の自動販売機では取扱いがない場合がある。