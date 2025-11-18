マクドナルド、冬の定番「グラコロ」が史上初のリニューアル！よりクリーミーになって26日より発売 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、昨年グラコロ史上初めてリニューアルして生まれ変わった冬の定番商品「グラコロ」と、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」の2商品と、グラコロと合わせて食べたくなる「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」を11月26日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。

「グラコロ」と新登場「コク旨ビーフデミグラコロ」

「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品だ。昨年、1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。今年で33年目を迎え、すっかり冬の風物詩として長年好評を得ている。

グラコロ 単品440円～

さらに、今年の新作となる「コク旨ビーフデミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフシチューをイメージした旨みとコクが特長のビーフデミフィリング合わせた、贅沢な味わいの期間限定商品だ。外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケにコクのあるデミグラスが絡み合うこの時期しか食べられない「コク旨ビーフデミグラコロ」となっている。

サイドメニューとして登場する新味の「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味が、マックフライポテトと相性抜群の一品だ。いつものマックフライポテトを"味変"して楽しめる機会となる。

シャカシャカポテト ローストガーリックバター味 単品ポテト＋40 円～

また、11月25日から放映の新TVCMでは、今年で5回目の登場となる多部未華子が出演し、グラコロの魅力を伝える。外気の寒さから冬の訪れを感じた多部が、待望の「グラコロ」の季節がやってきたことを連想し、思わずワクワクを掻き立てるキャッチーなグラコロソングを口ずさむ姿が描かれている。

新TVCM コク旨ビーフデミグラコロ篇（30 秒）

※「コク旨ビーフデミグラコロ編」30秒