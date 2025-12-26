星乃珈琲店、2026年福袋を元旦より発売！6杯分の珈琲券がついたお得な福袋も | RBB TODAY

星乃珈琲店は、一部店舗で数量限定の福袋を販売する。販売開始は原則1月1日頃だが、実際の開始日は各店舗の営業日程により異なる。今回は、「珈琲券付き福袋」が3種類、「珈琲券がつかない福袋」が2種類、合計5種類の福袋が用意される。取り扱い内容は店舗により異なる場合がある。

珈琲券付き福袋は3種類がラインナップ。珈琲券付き福袋(1)～(3)は、各店の珈琲券価格に300円を加えた価格で販売される。珈琲券の価格は店舗により異なり、店頭で案内される。

珈琲券付き福袋(3)は一部店舗のみの販売で、珈琲券とドリップパック4種詰合せとなる。星乃ブレンド・織姫ブレンド・彦星ブレンド・水出しアイスコーヒーが各1袋入る。

福袋(A)はドリップパックセットで1800円だ。ドリップパック15袋詰合せで、星乃ブレンド・織姫ブレンド・彦星ブレンドが各5袋入る。通常価格で購入した場合に比べ50%増量となる。

福袋(B)はコーヒー豆飲み比べセットで1500円だ。コーヒー豆4種詰合せで、星乃ブレンド150g、織姫ブレンド50g、彦星ブレンド50g、ブルーマウンテンブレンド50gが入る。

販売店舗は星乃珈琲公式サイトのお知らせから確認できる。珈琲券は購入した店舗のみで利用できる。また、実際の販売開始日は各店舗の営業日程により異なるため、詳細は店頭の案内もあわせて確認したい。