びっくりドンキー、2025年人気ランキングTOP5を発表！ ロングセラー商品「レギュラーバーグディッシュ」は3位 | RBB TODAY

18日、ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、2025年のグランドメニューとテイクアウトメニューの人気ランキングTOP5を発表した。調査は2025年4月9日から10月31日まで、びっくりドンキー直営131店舗を対象に実施。販売数の実績データを調査して算出している。

グランドメニューランキングでは、不動の人気を誇るメニューが上位を占める結果となった。

L_チーズバーグディッシュ

堂々の1位は「チーズバーグディッシュ」。価格はSサイズ1,090円、Mサイズ1,270円、Lサイズ1,580円だ。コクのある濃厚なチーズは、独自開発した特製ブレンドで、和風ベースのオリジナルハンバーグソースによく合う味わいが支持されている。

びっくりフライドポテト_L

2位にはサイドメニューから「びっくりフライドポテト」がランクイン。Sサイズ350円、Lサイズ520円。あつあつ・ホクホクのフライドポテトは、びっくりドンキー定番のアラカルトメニュー。オリジナルマヨネーズタイプとトマトソースで楽しめる。

L_レギュラーバーグディッシュ

3位は「レギュラーバーグディッシュ」で、Sサイズ890円、Mサイズ1,070円、Lサイズ1,380円。創業初期からのロングセラー商品であり、秘伝の味とされる和風ベースのオリジナルハンバーグソースが決め手だ。

みそ汁

4位には「みそ汁」（190円）が入った。メインのハンバーグに合うように、コクのある信州みそを使用。天然だしを使用し、店内で毎日調理して提供している。みそ汁の具は週替わりとなっている。

5位は「おろしそバーグディッシュ」。Sサイズ1,040円、Mサイズ1,220円、Lサイズ1,530円。大根おろしと青じそのさわやかな組み合わせにより、旨味たっぷりのハンバーグをさっぱりと楽しめる一品だ。

一方、テイクアウトメニューランキングでは、自宅でも楽しめる定番の味が並んだ。

テイクアウト_レギュラーバーグディッシュ

1位を獲得したのは「レギュラーバーグディッシュ」。価格はSサイズ990円、Mサイズ1,170円、Lサイズ1,480円。お店の味をそのまま持ち帰れる定番メニューがトップに輝いた。

テイクアウト _チーズバーグディッシュ

2位は「チーズバーグディッシュ」で、Sサイズ1,190円、Mサイズ1,370円、Lサイズ1,680円。

テイクアウト_びっくりフライドポテト_

3位には「びっくりフライドポテト」が570円で続いた。

テイクアウトおこさまランチ202509

4位は「おこさまランチ」（690円）。びっくりドンキーのハンバーグをおこさまサイズにし、フライドポテトや野菜と一緒に盛り付けている。ハンバーグは独自の厳格な安全基準のもと、自然に近い環境で育てたビーフとポークの合挽肉を使用。リンゴジュース付きだ。

テイクアウト_ポテサラパケットバーグディッシュ

5位には「ポテサラパケットディッシュ」がランクイン。シングル1,210円（ダブル1,930円）。ハンバーグの中に、北海道産じゃがいもを使用したホクホクのポテトサラダととろけるチーズを包んで焼き上げている。コクのあるチーズのとろける味わいが特徴だ。

同社は現在、「ドンキー満喫セット」を期間限定で販売中だ。2018年の50周年を機に登場し、今年で8度目を迎える人気セット。ハンバーグディッシュ、スープ、ドリンク、デザートまたはアラカルトの中から1つずつ好みの商品を選択できる。

また、2025年4月9日より新たなテイクアウト容器でハンバーグディッシュを提供している。お店の味とスタイルをそのままに、ハンバーグ・ライス・サラダをワンディッシュで提供。自宅はもちろん、屋外や車の中などお店の外でも食べやすい仕様になっている。