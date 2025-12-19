だるまのケーキから「午」のアラモードまで！シャトレーゼ、年末年始限定で「新春スイーツ」を販売 | RBB TODAY

シャトレーゼは2025年12月29日から2026年1月3日まで「新春スイーツ」を期間限定・数量限定で販売する。

新春を華やかに彩るデコレーションケーキとして、2つの味が楽しめる「スイーツパレードデコレーション」を用意。お正月らしい雰囲気のデコレーションケーキで、ダイス苺をサンドした苺のケーキと、ホワイトチョコクリームをサンドしたチョコケーキの2種類を組み合わせ、みずみずしいフルーツを立体的に飾り付けた。価格は税込4,860円。

「ニューイヤー アソートデコレーション」は8種類のケーキを一度に楽しめるケーキ。苺みるく、ホワイトチョコレート、パリパリチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を1個ずつ詰め合わせている。干支の「午」をはじめ、獅子舞や招き猫のお菓子をあしらった。価格は税込4,220円（8カット）

「2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション」は色鮮やかなフルーツとお正月飾りをあしらったデコレーションケーキ。ふんわりと焼き上げたスポンジで、口どけの良いホイップクリームとフレッシュ苺をサンドし、仕上げにりんご、キウイフルーツ、オレンジ、ブルーベリー、苺などのフルーツをたっぷりと飾っている。価格は税込2,380円。

2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション（税込2,380円）

また、お正月限定で、2026年の干支「午」をモチーフにした「かわいい干支のプリンアラモード」を販売する。ココアスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、オレンジ、キウイフルーツ、ブルーベリーなどのフルーツと、チョコクリームで作った「うま」をあしらった。卵の風味豊かなプリンとフルーツのみずみずしい味わいが口いっぱいに広がる。価格は税込570円。

かわいい干支のプリンアラモード（税込570円）

「賀正ケーキ おみくじだるま」は新年の運だめしにぴったりな、だるまモチーフのケーキだ。カカオの香り豊かなチョコプリンの上に、甘酸っぱく濃厚な苺ホワイトチョコムースを重ね、真っ赤な苺ナパージュとチョコで愛らしいだるまの形に仕上げている。飾りプレートには「大吉」「吉」「中吉」のいずれかが隠されており、おみくじを引くワクワク感を大人から子どもまで楽しめる。価格は税込540円。

賀正ケーキ おみくじだるま（税込540円）

「賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン」は金運や勝運を象徴するお正月の縁起物「栗きんとん」をイメージした、新春限定のモンブランケーキだ。やさしい甘さのカスタード入りホイップクリームと、シンプルなホイップクリームの中に、栗の甘露煮を加え食感のアクセントをプラス。さらに、上品な甘味と香りを楽しめなめらかな黄栗クリームで包み込み、贅沢で味わい深いモンブランに仕上げている。価格は税込490円。

賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン（税込490円）

なお、年末年始（12/31～1/3）の営業時間は店舗によって異なる。