話題の17歳・藤﨑ゆみあ、食欲に支配される少女を熱演！湖池屋、“鬼もハマる辛さ”のポテチCMに登場 | RBB TODAY

9日、湖池屋が友成空の楽曲「鬼ノ宴」とコラボしたポテトチップス「ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース」の新TVCMが全国で公開された。

湖池屋新TVCM「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇

湖池屋新TVCM「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇

同商品は10月6日から全国のコンビニエンスストアで先行発売、10月13日からスーパーマーケットなどで発売される。

藤﨑は2023年、15歳で事務所に所属し上京。同年7月に『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』でドラマデビューを果たした。同年、全国高等学校サッカー選手権大会の19代目応援マネージャーに就任。その後は東京メトロやオロナミンC（大塚製薬）などのCM出演が相次ぎ、今年11月には、岡田准一主演のNetflixドラマ『イクサガミ』でヒロイン・香月双葉を演じる。同作では“食欲”に支配される不思議な世界に迷い込んだ少女を演じる。楽曲「鬼ノ宴」の中毒性のあるメロディとポテトチップスを食べる咀嚼音がクセになる“やみつき”なCMに仕上がった。

「鬼ノ宴」ジャケット

「鬼ノ宴」はSNS総再生回数10億回突破を記録し、2024年DAMカラオケランキング第3位にランクインするなど、若年層を中心に高い注目を集めている楽曲だ。今回採用したシラチャーソースは、全米で大ヒットを巻き起こし、日本でも注目されつつある調味料。辛味・酸味・甘味の絶妙なバランスが特徴で、まさに鬼もハマる美味しさに仕上がっている。

湖池屋新TVCM「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇

湖池屋新TVCM「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇

藤﨑は撮影について「初めてシラチャーソースをいただいて、口に入れたときに『なんだろう、このやみつきになる味は！』って率直に思った」とコメント。「一口食べた瞬間にシラチャーソースの辛味だったり、旨み、あと食べながら最後に感じる酸味のバランスがすごく私の中でクセになっていて、本当に素敵なバランスだなと感じている」と新商品の魅力を語った。

楽曲については「一番最初に聴いたときは『なにこのかっこいい曲！』ってなって、すぐ自分のプレイリストに追加した」と明かし、「和楽器の音色とリズムがすごく独特で耳に残るので、聴いているうちにだんだんだんだんリズムを体でとりたくなるような、中毒性のある曲でした」と評価した。

※藤﨑ゆみあ出演「ピュアポテト 鬼ノ宴」新TVCM