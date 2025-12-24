 ドン・キホーテ、12月26日より初の「お菓子福袋」を販売！通常の新春福袋は元旦より販売 | RBB TODAY
ドン・キホーテ、12月26日より初の「お菓子福袋」を販売！通常の新春福袋は元旦より販売

情熱価格　お菓子福袋（ドンペンバッグつき）税込2,189円
  • 情熱価格　お菓子福袋（ドンペンバッグつき）税込2,189円
  • ANKER太陽光充電対応どこでも電源3点セット 税込66,000円
  • GronGプロテイン3点スペシャルセット　税込5,400円
  • T-fal　IHモカキッチン4点セット　税込5,500円　【ピアゴ一部店舗限定】
  • TCL50v型QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビ＋シアターバー　税込55,000円
  • アルインコ マッサージチェア＋ボディシェイプガン＋フィットウェーブ　 税込11万円
  • 【1月2日（金）限定商品】ヒートオンインナー限定アイテム　各税込500円
  • ブランドキャリーケース・ポーチセット　S 税込8,800円　M 税込9,900円

　ドン・キホーテはオリジナル商品ブランド「情熱価格」初となる「お菓子福袋(ドンペンバッグつき)」を12月26日より順次販売する。価格は税込2,189円で、年末年始に家族や友人と楽しめる6種のスナックと「日本全国ドンペンクリアステッカー」が入っている。

　福袋の内容は、無限黒糖ピーナッツ(お試しサイズ)、韓国のりせん、えび揚げせん、紅生姜せん、ピーカンナッツキャラメリゼ、おこげせんミックス、日本全国ドンペンクリアステッカー、ドンペンバッグとなっている。

　また、ドンキホーテは元旦より、全国522店舗において総785アイテムの通常の新春福袋も販売する。価格は福袋の中身によって異なる。ドン・キホーテの福袋には、TCL50v型QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビとシアターバーのセットが税込55,000円、アルインコのマッサージチェアとボディシェイプガン、フィットウェーブのセットが税込11万円などがある。

アルインコ マッサージチェア＋ボディシェイプガン＋フィットウェーブ　 税込11万円

　トゥルースリーパーマットレスとまくらの2点セットは税込11,000円から15,400円、ANKER太陽光充電対応どこでも電源3点セットは税込66,000円で販売する。

ANKER太陽光充電対応どこでも電源3点セット 税込66,000円

　そのほか、ロムアンドラッキーバッグのイエベセットとブルベセットが各税込4,268円、GronGプロテイン3点スペシャルセットが税込5,400円、2026年犬福袋と猫福袋が各税込1,100円、ゴートミルク福袋2026が税込2,750円などを用意している。

ロムアンドラッキーバッグ　イエベセット／ブルベセット　 各税込4,268円

　アピタ・ピアゴ・ユーストアは元旦9時から128店舗で初売りを開始し、福袋は計129店舗で展開（※一部店舗は1月2日営業開始）する。寿司盛合せやオードブル、黒毛和牛など品揃えし、新年のご馳走・団らんニーズに対応する。

　125店舗で総678アイテムの新春福袋をラインアップするほか、オンラインショップでは限定価格の日替わり奉仕品を用意する。福袋の一例として、ブランドキャリーケース・ポーチセットがS税込8,800円、M税込9,900円、プーマのスピードモンスターV5が税込5,500円、象印とアラジンの圧力IH炊飯ジャー・トースターセットが税込33,000円などがある。

プーマ　スピードモンスター V5　税込5,500円

《村上弥生》

