日向坂46・蔵盛妃那乃、耳付きフードの愛くるしいルームウェア姿！撮り下ろし写真が公開 | RBB TODAY

日向坂46、五期生メンバーの新たな集合写真公開！ 10名が制服衣装で勢ぞろい | RBB TODAY
日向坂46は、五期生メンバーの新たな集合写真を公開した。
日向坂46の五期生が『B.L.T.』初表紙！ 20,000字インタビューやクリアファイルも | RBB TODAY
4月28日に発売される『B.L.T.2025年6月号』（東京ニュース通信社）で、日向坂46五期生10名が初めて表紙と巻頭を飾る。
日向坂46が24日、グループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろしのグラビアを掲載する。4人目として、大阪府出身の蔵盛妃那乃が登場した。
公開された写真では、蔵盛が耳付きフードのルームウェア姿を披露。フードをかぶって上目づかいでカメラを見つめるカットや、風船と無邪気に戯れるカットなど、愛くるしい姿が収められている。
※※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（蔵盛妃那乃の撮り下ろしグラビア）
