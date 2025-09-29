日向坂46・蔵盛妃那乃、耳付きフードの愛くるしいルームウェア姿！撮り下ろし写真が公開 | RBB TODAY

日向坂46が24日、グループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろしのグラビアを掲載する。4人目として、大阪府出身の蔵盛妃那乃が登場した。

公開された写真では、蔵盛が耳付きフードのルームウェア姿を披露。フードをかぶって上目づかいでカメラを見つめるカットや、風船と無邪気に戯れるカットなど、愛くるしい姿が収められている。

※※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（蔵盛妃那乃の撮り下ろしグラビア）