日向坂46・下田衣珠季、ブレザー姿でキュートな笑顔！ギターを奏でるSHOTを公開 | RBB TODAY

日向坂46五期生「下田衣珠季」「片山紗希」の撮りおろし写真！ 本人による手書きプロフィールも | RBB TODAY
日向坂46五期生の下田衣珠季、片山紗希の撮りおろし写真と、本人による手書きプロフィールが公開となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/26/227419.html続きを読む »
日向坂46、五期生メンバーの5人目は「下田衣珠季」！ 特技の卓球を披露 | RBB TODAY
日向坂46の五期生として新メンバー、下田衣珠季が発表。18歳の千葉出身で特技の卓球をYouTubeで披露。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/15/227189.html続きを読む »
24日より、日向坂46がグループ公式サイト内で新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタートした。同企画では、毎日1人ずつの撮り下ろしグラビアが掲載される。28日には5人目として、千葉県出身の下田衣珠季が登場した。
下田はジャケットとネクタイを合わせたフォーマルなブレザー姿で、大人っぽい雰囲気を漂わせて登場。川原でギターを手にしてキュートな笑顔を見せたり、日差しが差し込む室内で色っぽい表情を見せたりと、さまざまなカットが収められている。
※日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」下田衣珠季の撮り下ろし写真
6周年記念MEMORIAL LIVE ～6回目のひな誕祭～ in 横浜スタジアム -DAY2- (通常盤) (Blu-ray) - 日向坂46
￥6,020
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥6,020
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)