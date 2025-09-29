日向坂46・下田衣珠季、ブレザー姿でキュートな笑顔！ギターを奏でるSHOTを公開 | RBB TODAY

24日より、日向坂46がグループ公式サイト内で新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタートした。同企画では、毎日1人ずつの撮り下ろしグラビアが掲載される。28日には5人目として、千葉県出身の下田衣珠季が登場した。

下田はジャケットとネクタイを合わせたフォーマルなブレザー姿で、大人っぽい雰囲気を漂わせて登場。川原でギターを手にしてキュートな笑顔を見せたり、日差しが差し込む室内で色っぽい表情を見せたりと、さまざまなカットが収められている。

※日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」下田衣珠季の撮り下ろし写真