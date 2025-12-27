 元乃木坂46・高山一実＆ふくらP、離婚を発表 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

元乃木坂46・高山一実＆ふくらP、離婚を発表

エンタメ ブログ
注目記事
高山一実【写真：竹内みちまろ】
  • 高山一実【写真：竹内みちまろ】

　元乃木坂46でタレント・作家の高山一実と、知的エンタメ集団「QuizKnock」メンバーの「ふくらP」こと福良拳氏が27日、それぞれのSNSを通じて離婚を発表した。

　発表文では、双方ともに「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました」と同じ文言で報告。高山は結婚時に祝福を受けたことに触れ「このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」とし、今後については「誠実に活動に努めてまいりたい」とつづった。ふくらPも「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけている。

　高山は1994年2月8日生まれ、千葉県出身。元乃木坂46の1期生で、卒業後はタレント・司会者として活動するほか、作家としても知られる。 2016年から雑誌『ダ・ヴィンチ』で小説『トラペジウム』の連載を開始し、2018年に単行本として刊行。現役アイドルが“アイドルを題材にした小説”を手がけた点でも注目を集めた。

　ふくらPは1993年8月7日生まれ、香川県出身。知的エンタメ集団「QuizKnock」メンバーで、クイズ作家としても活躍。 東京工業大学（現・東京科学大学）在学中の2016年12月にQuizKnockへ加入し、翌年にはYouTubeチャンネル「QuizKnock」の開設を提案。以後、動画プロデューサーとして企画・制作面でも活躍している。

　高山とふくらPは2024年7月7日に結婚を発表。同年12月には、東京都庁北展望室での挙式の様子も公開されている。


高山一実、クイズ作家福良拳氏と結婚発表　生駒里奈・堀未央奈ら元乃木坂メンバーが祝福 | RBB TODAY
画像
　元乃木坂46の高山一実が7日、自身のインスタグラムで「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳氏との結婚を発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/07/221516.html続きを読む »

設楽統、高山一実の結婚を祝福 | RBB TODAY
画像
元乃木坂46の高山一実がクイズ作家福良拳氏と結婚を発表したが、『乃木坂工事中』でも長年共演していたバナナマンの設楽統が8日、MCを務める情報番組『ノンストップ』で祝福した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/08/221523.html続きを読む »

ふくらP・高山一実夫妻が都庁でナイトウエディング！ 「すごい、楽しい楽しい楽しい時間でした」 | RBB TODAY
画像
「QuizKnock」のふくらPと高山一実が、東京都庁北展望室でナイトウエディングを敢行。当日の様子が『ゼクシィ』のYouTubeチャンネル『ゼクシィTV』にて公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/05/224955.html続きを読む »

　


高山一実写真集 独白
￥1,530
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
トラペジウム (角川文庫)
￥733
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top