日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、五輪金メダリスト妻とディズニー満喫！結婚6年目でもラブラブ【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手カンナムと妻で元スピードスケート選手のイ・サンファが、仲睦まじいデート写真を公開した。

イ・サンファは12月25日、自身のインスタグラムを更新し、「メリー、メリー・クリスマス。温かく幸せいっぱいな年末を過ごそう！ Merry Christmas! Happy Holidays」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ディズニーキャラクターの“サリー”と“デイジーダック”の帽子をかぶり、鏡越しにツーショットを撮る2人の姿が収められている。結婚6年目にもかかわらず、いまだ恋人同士のような初々しさを漂わせていた。

別の写真では、愛犬を胸に抱きながら屋外デートを楽しむ様子も捉えられている。2人はパーカーにキャップという“おそろいコーデ”を披露し、自然体の魅力を発散。クリスマスツリーのイルミネーションの下で茶目っ気たっぷりの表情を見せ、仲睦まじい雰囲気を演出した。

（写真＝イ・サンファInstagram）2・3枚目イ・サンファ（左）とカンナム

なお、カンナムとイ・サンファは2019年に結婚。日本生まれで母が韓国人、父が日本人のカンナムは、2021年10月に「日本国籍を放棄します」というタイトルの動画をYouTubeに公開し、同年12月に韓国への帰化試験に合格したことを伝えた。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

