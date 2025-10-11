 米倉涼子の“麻薬取締法違反容疑”報道にネット騒然「信じられない」「これはキツい」 | RBB TODAY
米倉涼子の"麻薬取締法違反容疑"報道にネット騒然「信じられない」「これはキツい」

米倉涼子、【写真：竹内みちまろ】
　11日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部が女優・米倉涼子を「麻薬取締法違反容疑」で本格捜査に移行する方針だと報じた。報道を受け、Xでは「麻薬取締法違反容疑」や「米倉涼子」がトレンド入りするなど、話題が広がっている。

　同誌はこの日、「米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ」と題した記事を独占スクープとして公開。米倉への家宅捜索で違法薬物が押収されたと報じた。Xでの記事告知ポストは、約1時間で1,000リポスト、1,800いいねを集めた。同投稿には、「信じられない」「いや…。本当にショックよ。好きな俳優さんだからショック。」「えーやだやだ信じないぞ」「ウソだと言って」「ドクターX終わった途端にこれはキツいな…」など、驚きの声が寄せられている。

　また、米倉をめぐっては、8月19日の投稿を最後に約2カ月間、Instagramの更新が止まっており、ファンからは「ストーリーも投稿もないので、何かあったのかなぁと心配です。穏やかに過ごせているといいなぁ...」「米さん何かあったのかな。体調崩してるのかな。」「大丈夫ですか？　心配ですが、ゆっくり休んでお大事になさってください」など心配の声が上がっていた。今回の報道を受け、ネット上では「何かトラブルを抱えていると思っていたが…」「仕事止めてるから、何か出るのではとか言われてたけど、これか。」といった反応も見られる。


