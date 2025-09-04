石川佳純、“和牛”ユニフォームの始球式オフショを公開！華麗な投球フォームに「ナイスピッチングすぎます」 | RBB TODAY

8月29日、卓球元日本代表の石川佳純が自身のインスタグラムを更新。エスコンフィールドHOKKAIDOでの始球式オフショットを公開した。

この日、北海道日本ハムファイターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス戦において「JA全農×ニッポンハムプレゼンツ 一球牛魂！和牛ナイター」が開催された。石川は笑顔でグローブを付けた写真を投稿し、「和牛ナイターにて 日本ハム×楽天戦で始球式を務めさせていただきました！」と報告。続けて「日本ハムさん勝利おめでとうございます！！ 首位争い真っ只中の熱い試合、現地で観戦することができて嬉しかったです」と喜びをつづった。

石川は始球式の動画も公開していた。「Wagyu（和牛）」のロゴと背番号「09（わぎゅう）」のユニフォーム姿でマウンドに登場。華麗な投球フォームでワンバウンドで投球し、笑顔を見せた。投稿の最後には「和牛ナイター」にちなみ、和牛を堪能する石川の姿も収められていた。

この投稿にファンからは「ユニホームも似合っています」「始球式の投球が素晴らしい」「ナイスピッチングすぎます」「コントロールすごいです！」といった反応が寄せられている。

※石川佳純の始球式オフショット（石川佳純の公式インスタグラムより）