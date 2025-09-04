 石川佳純、“和牛”ユニフォームの始球式オフショを公開！華麗な投球フォームに「ナイスピッチングすぎます」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

石川佳純、“和牛”ユニフォームの始球式オフショを公開！華麗な投球フォームに「ナイスピッチングすぎます」

エンタメ その他
注目記事
石川佳純【写真：鶴見菜美子】
  • 石川佳純【写真：鶴見菜美子】

始球式ニュース | RBB TODAY
画像
始球式に関するニュース一覧。『RBB TODAY』は、ブロードバンドへのエントリーから活用までをカバーした日本最大のブロードバンド情報サイト。その他、エンタメや芸能、ＩＴ関連情報など幅広いジャンルを配信する総合ニュースサイトです。
https://www.rbbtoday.com/special/3895/recent/%E5%A7%8B%E7%90%83%E5%BC%8F続きを読む »

石川佳純、山口県観光PR！着物姿で散策する姿が素敵すぎる | RBB TODAY
画像
卓球元日本代表の石川佳純が出演する、山口県の観光プロモーション動画が公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/17/227201.html続きを読む »

パリ五輪キャスター就任の石川佳純、雑誌『家庭画報』で気品あふれる浴衣姿に…！ | RBB TODAY
画像
7月1日に雑誌『家庭画報8月号』（世界文化社）が発売された。同号には松岡修造や佐々木蔵之介による特集記事をはじめ、元卓球日本代表・石川佳純の美しい浴衣姿も掲載されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/01/221352.html続きを読む »

　8月29日、卓球元日本代表の石川佳純が自身のインスタグラムを更新。エスコンフィールドHOKKAIDOでの始球式オフショットを公開した。

　この日、北海道日本ハムファイターズvs東北楽天ゴールデンイーグルス戦において「JA全農×ニッポンハムプレゼンツ 一球牛魂！和牛ナイター」が開催された。石川は笑顔でグローブを付けた写真を投稿し、「和牛ナイターにて　日本ハム×楽天戦で始球式を務めさせていただきました！」と報告。続けて「日本ハムさん勝利おめでとうございます！！　首位争い真っ只中の熱い試合、現地で観戦することができて嬉しかったです」と喜びをつづった。

　石川は始球式の動画も公開していた。「Wagyu（和牛）」のロゴと背番号「09（わぎゅう）」のユニフォーム姿でマウンドに登場。華麗な投球フォームでワンバウンドで投球し、笑顔を見せた。投稿の最後には「和牛ナイター」にちなみ、和牛を堪能する石川の姿も収められていた。

　この投稿にファンからは「ユニホームも似合っています」「始球式の投球が素晴らしい」「ナイスピッチングすぎます」「コントロールすごいです！」といった反応が寄せられている。

※石川佳純の始球式オフショット（石川佳純の公式インスタグラムより）


増刊 卓球王国 KASUMI 石川佳純のすべて (2023-08-01) [雑誌]
￥1,001
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
こころのラリー 卓球メダリストのメンタルに学ぶたくましく生きる22のヒント (一生役立つこどもメンタル本)
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
前科者 －新米保護司・阿川佳代－

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

始球式

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top