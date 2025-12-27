“日本人メンバー”ハルトのソロも話題に！TREASURE、「SBS歌謡大典」で見せた圧巻ステージに大歓声 | RBB TODAY

TREASUREが爽やかさあふれるライブパフォーマンスを披露し、“YGパフォーマンス型アーティスト”としての真価を改めて証明した。

TREASUREは、12月25日に開催された「2025 SBS歌謡大典」に出演し『PARADISE（Remix）』『RUN（Band Ver.）』、そして日本人メンバー・ハルトのソロ曲『12:25 AM』の計3曲のステージを披露した。

TREASUREは、3rdミニアルバムのタイトル曲『PARADISE』でオープニングを飾った。リミックスによってより軽快になったブラスサウンドでステージの幕を開け、安定したボーカルと力強いラップの掛け合いでエネルギッシュなパフォーマンスを展開した。会場は瞬く間に熱気で包まれ、メンバーたちは笑顔で観客の歓声に応えた。

続く『RUN』のステージでは、TREASUREならではの自由奔放なエネルギーが輝いた。バンドバージョンに編曲された楽曲に合わせて、ハンドマイクを用いた力強い生歌が際立った。彼らはステージを縦横無尽に駆け回りながら情熱的なパフォーマンスを披露。アドリブを交えたコール＆レスポンスで観客の大合唱を引き出し、会場を完全な“フェス空間”へと変えた。

さらに、ハルトのスペシャルステージ『12:25 AM』も注目を集めた。ハルト特有の魅力的な低音ラップを披露し、深夜を思わせる感性的な歌詞と余裕のある仕草、節制されたカリスマで強烈な印象を残した。

TREASUREは今年、スペシャルミニアルバム『PLEASURE』と3rdミニアルバム『LOVE PULSE』をリリースし、精力的な活動を展開してきた。彼らは12月31日の「2025 MBC歌謡大祭典」をはじめ、日本テレビやTBSなど日韓の主要な年末音楽番組にも多数出演予定だ。

さらに、TREASUREは現在開催中のツアー『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]』を来年上半期も継続し、世界中のファンとの出会いを続けていく。

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。

