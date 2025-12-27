橋本環奈、『クイズ！ドレミファドン！』50周年SPで特別MC！“解答者のつもり”が一転「私MCなんだ！」 | RBB TODAY

2026年1月5日、番組開始から50周年を迎える音楽クイズ番組『クイズ！ ドレミファドン！』（フジテレビ系）の3時間スペシャルが放送される。

左から）内田理央、吉田鋼太郎、宮世琉弥（C）フジテレビ

同番組は1976年の放送開始から現在まで国民に愛され続ける音楽クイズバラエティーだ。今回は月9ドラマ『ヤンドク！』から主演の橋本環奈が特別MCとして登場する。

左から）正名僕蔵、福士蒼汰、吉川愛（C）フジテレビ

MCは中山秀征が務め、井上清華フジテレビアナウンサーが進行を担当。出演者は、月9ドラマ『ヤンドク！』チームから宮世琉弥、内田理央、吉田鋼太郎が参加。火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』チームは福士蒼汰、吉川愛、正名僕蔵が登場する。

左から）猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、齊藤京子、和田正人（C）フジテレビ

左から）橋本直（銀シャリ）、桜井ユキ、宮沢氷魚（C）フジテレビ

映画『教場 Reunion/Requiem』チームからは齊藤京子、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、和田正人が参戦。月10ドラマ『夫に間違いありません』チームは桜井ユキ、宮沢氷魚に加え、橋本直（銀シャリ）が助っ人として参加する。

左から）近藤春菜（ハリセンボン）、大西流星（なにわ男子）、平祐奈（C）フジテレビ

左から）小島健（Aぇ! group）、佐野晶哉（Aぇ! group）、正門良規（Aぇ! group）（C）フジテレビ

土ドラ『横浜ネイバーズ』チームは大西流星（なにわ男子）、平祐奈、助っ人として近藤春菜（ハリセンボン）が登場。『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』チームはAぇ! groupの正門良規、小島健、佐野晶哉が出演する。

左から）藤本美貴、庄司智春（品川庄司）（C）フジテレビ

左から）アンミカ、いとうあさこ、藤田ニコル（C）フジテレビ

『ミキティダイニング』チームは藤本美貴、庄司智春（品川庄司）夫妻が参加し、『トークィーンズ』チームからはいとうあさこ、アンミカ、藤田ニコルの3人が登場。

左から）あの、秋山寛貴（ハナコ）、菊田竜大（ハナコ）、ヒコロヒー（C）フジテレビ

11_左から）徳永ゆうき、水森かおり、池田裕楽（STU48）（C）フジテレビ

左から）岩井勇気（ハライチ）、澤部佑（ハライチ）、神田愛花（C）フジテレビ

さらに『新しいカギ』チームは、あの、秋山寛貴（ハナコ）、菊田竜大（ハナコ）、助っ人・ヒコロヒーの4人体制で参戦。『千鳥の鬼レンチャン』チームは水森かおり、徳永ゆうき、池田裕楽（STU48）が参加し、『ぽかぽか』チームから番組MCの澤部佑（ハライチ）、岩井勇気（ハライチ）、神田愛花が登場する。

今回は番組が誕生した1976年から2025年までの名曲の中から、歌い継がれてきた「カラオケ人気ランキング」を年代別に出題。歌唱映像はもちろん、主題歌となったドラマやアニメの名シーンも紹介していく。

中山は「50周年ということで、初代の高島さんの映像など、これまでの歴史をまとめていただいて懐かしかったです。放送が始まった1976年というと、僕が小学生のときに番組が始まったんですよ。その番組をやらせていただいているというのは、とても感慨深いです。今回の収録は、新春スペシャルということで、とても豪華なラインナップになっています！ 各チームが繰り広げる猛烈な戦い、そして『ヤンドク！』から代表で橋本環奈さんが、初めてMCとして参加してくれたのも見どころだと思いますので、楽しみにしていてください！」とコメントした。

橋本は「番組に出ると聞いた時、最初は解答者側の気持ちだったんです。でもふたを開けてみたら“橋本さんはMCです”と言われて、“私MCなんだ!”とびっくりしました（笑）。収録はとても面白かったです！ MCを務めさせていただいたので、クイズに参加できず“これ答えたい～!”ってうずうずしていた時間がたくさんありました（笑）。イントロが流れた時の解答者皆さんの瞬発力もすごかったですね。楽しい収録になりましたので、ぜひリアルタイムで見ていただきたいです! そして『ヤンドク!』チームも応援していただけたら嬉しいです（笑）」と語った。